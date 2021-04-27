Бразилія заборонила ввезення російської вакцини від коронавірусу

У Бразилії повідомили, що наразі про вакцину мало інформації, що говорить про «невід'ємні ризики»

Національне агентство з санітарного нагляду Бразилії (Anvisa) заборонило ввезення в країну російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

Як пише Reuters, у технічному підрозділі фармрегулятора Anvisa повідомили, що наразі про вакцину мало інформації, що говорить про «невід'ємні ризики».

Рада директорів Anvisa одноголосно проголосувала проти імпорту вакцини.

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що якщо російська вакцина «Супутник V» найближчим часом отримає схвалення у ЄС, то країна готова її закупити.

Також президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Супутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ЄС не може забезпечити країну вакцинами проти Covid-19, що «побічно змушує» влади республіки почати переговори з Росією до реєстрації «Супутника V» в Європі.

В ЄС повідомляли, що в разі схвалення російської вакцини значна кількість її доз буде доступною в країнах Євросоюзу не раніше кінця 2021 року.

До слова, президент Аргентини захворів на Covid-19 після щеплення російською вакциною.