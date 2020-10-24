Вакцинація під час пандемії: п’ять запитань до інфекціоністів

Щеплюватися чи почекати?

10 днів коми і смерть. Історія про загибель у Санкт-Петербурзі піврічної дитини від коклюшу отримала чималий резонанс у мережі. Батьки хлопчика Мирослава, російські інстаграм-блогери сироїди-антивакцинатори, тепер звинувачують у загибелі малюка лікарів. Аргументи батьків «залізні»: медики начебто «хреначили дитину десятком препаратів» і заразили ще кількома інфекціями.

І подружжя є ще одна дитина – старший на кілька років за Мирослава Добромир. Від підвищеної температури батьки давали дітям сік цитрусових, а не ліки, які «роблять з нафти, а нафта - отрута». Діареї раділи, адже це «очищення організму». Одного дня у старшого з хлопчиків піднялася температура і почався пронос, але вже через тиждень все минуло. Отож батьки вирішили, що все зробили правильно: «якщо температура 42 градуси, значить, так треба тілу».

Численні інстаграм-підписники охоче підтримували блогерів і поповнювали лави «дітей природи». У вересні малюки захворіли: старший підхопив коклюш (від якого не був вакцинований), заразив молодшого. Батьки разом з підписниками в Інстаграмі молилися, медитували і грали синові на флейті. Не допомагало: кашель не минав. Печальний фінал цієї історії відомий усім…

Блогери-сироїди Ігор та Марія із синами

В Україні, де і раніше була біда із календарними щепленнями дітей, під час спалаху коронавірусної інфекції батьки ще більше бояться вести своїх дітей на вакцинацію.

Згідно з минулорічними даними Міністерства охорони здоров’я, за останні кілька років відсоток щеплених дітей таки ріс. Так, станом на 2019 рік від кору, краснухи і паротиту було щеплено вдвічі більше дітей, ніж станом на 2016-й. Спалахи хвороби змусили опам’ятатись дорослих. Охоплення вакцинацією від кашлюку, дифтерії та правця зросло аж на 46%, від гепатиту В – на 37%, від туберкульозу і поліомієліту – майже на 10%.

Різниця справді суттєва, однак і цих показників недостатньо. У МОЗ наголошують, що для формування колективного імунітету необхідно, щоб 95-98% всього населення були вакциновані. У нашому ж суспільстві досі активно циркулюють активакцинальні міфи. А на тлі пандемії коронавірусом побоювання батьків посилились.

«Главком» звернувся до лікарів, дитячого інфекціоніста вищої категорії Надію Дребот та дитячого інфекціоніста, ексголовного інфекціоніста Міністерства охорони здоров’я Сергія Крамарева, з проханням прокоментувати найпоширеніші запитання батьків з приводу вакцинації у період спалаху коронавірусної інфекції.

Існує думка, що після щеплення імунітет стає ослабленим. Наскільки безпечна вакцинація під час спалаху коронавірусу?

«Завжди, а особливо зараз, під час пандемії, закликаю усіх звертатися до джерел доказової медицини. Лише на токсичних антинаукових антивакцинальних сайтах, куди чомусь заносить наших мам, написана маячня про послаблення імунітету після щеплень. Наголошую: вакцинація не покращує і не погіршує імунітет, а створює імунну відповідь на конкретний збудник», – коментує Надія Дребот.

«Чомусь мами-антивакцинаторки, які уважно вчитуються у склад вакцин, а потім вигадують собі теорії змови, що той чи інший компонент є шкідливим, готові нагодувати дитину кілограмами непотрібних пігулок, «фуфломіцинів» з недоведеною ефективністю і невивченими побічними діями. Наприклад, люблять дітям «ганяти глистів» – давати препарати, які виводять паразитів. Тим часом саме ці препарати можуть викликати імуносупресію (ослаблення імунітету з тієї або іншої причини, - «Главком»), вони токсичні!», – додала лікар.

Надія Дребот: «Не бійтеся робити щеплення»



Надія Дребот констатувала, що у зв’язку із завантаженістю через Covid-19, а також зростанням сезонної захворюваності на ГРВІ лікарі першої ланки настільки змучені та знесилені, що у них немає енергії переконувати батьків робити щеплення. «Крім того, частина медиків є не дуже обізнаними у питаннях вакцинопрофілактики», – поскаржилась інфекціоніст.

За словами лікаря, під час спалаху коронавірусної інфекції вакцинуватися необхідно. «Зараз, коли лікарні перепрофільовуються під «ковідні», коли практично немає ресурсів на допомогу пацієнтам з іншими хворобами, як ніколи важливо дотримуватися календаря щеплень, аби дитини не заразилася тяжким інфекційним захворюванням», – підкреслила фахівець і додала, що багато вакцин можна колоти в один день, єдине – не можна разом живі з «неживими».

Чи варто вакцинувати зараз дітей, які виявляють сильну реакцію після щеплень: впродовж двох днів температура піднімається до 38 градусів?

«Звісно, варто! Підвищення температури до 38 градусів, яке може триматися у перші 72 години, - це описана реакція на щеплення, яка свідчить про те, що організм сприйняв вакцину та виробляє антитіла. Нічого особливого у такій реакції немає», – зазначила Надія Дребот.

Якими вакцинами, окрім календарних, варто зробити дітям? Проти чого потрібно щепитися дорослим?

За словами Надії Дребот, у першу чергу – від грипу (корейська «Джисі флу» або французька «Ваксігрип») та пневмококку («Превенар 13»). «Другим ешелон йде ревакцинація дорослих від кору, краснухи, паротиту (КПК). Крім того, раджу щепитися від вітряної віспи (бельгійська «Варілрікс») – її потрібно дві дози. У першу чергу раджу зробити ці щеплення соціально активним групам і групам ризику. Дітей, окрім перерахованого вище, я б радила ще проти ротавірусу щепити», – підкреслила лікар.

«В ідеалі б, звичайно, всім ще б вакцинуватися від менінгококу (американська «Менактра»), але розумію, що нам до цього ще далеко», – додала вона.

За словами Сергія Крамарева, основній масі людей готуватися до вакцинації у період спалаху коронавірусу ніяк не потрібно – треба тільки бути здоровими і прийти до лікаря.

«Є певні рекомендації для людей, які отримали позитивний тест на коронавірус: вакцинація можлива тільки після двох негативних тестів. Крім того, люди, які були у контакті з хворими на коронавірус і перебувають на самоізоляції, можуть щеплюватися не раніше, ніж через 14 днів після початку ізоляції», – роз’яснив він.

Через який проміжок часу після того, як людина перехворіла на Covid-19, можна робити щеплення?

«Оскільки новий коронавірус залишається маловивченим, то я не раджу людям, які важко перехворіли, після виписки з лікарні одразу бігти вакцинуватися. Раджу перечекати три тижні, і після цього вже спокійно щеплюватися. Якщо ж людина перенесла Covid-19 у легкій формі, то аж так довго можна не чекати», – запевнив лікар. Ця його рекомендація стосується і дітей, і дорослих.

Сергій Крамарев: Готуватися до вакцинації у період пандемії ніяк не потрібно



Кому не можна робити щеплення?

Є три категорії людей, яким вакцинація протипоказана, констатує Надія Дребот. Це онкохворі, які отримують хіміотерапію. Не можна щеплюватися людям із туберкульозом, ВІЛ-інфікованим.

«Але зауважу: їхнє оточення має бути по максимуму вакцинованим. Те саме стосується вагітних, яким не можна вводити живі вакцини: навколо них має бути створений «кокон безпеки»: оточення повинно бути вакцинованим. Не можна вакцинуватися людям під час загострення хвороби», – додала лікар.

Наталія Сокирчук, «Главком»