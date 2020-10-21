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    Чехія оголосила жорсткий локдаун

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    <p>Водночас можливі прогулянки на природі та виїзди на дачі, але в компанії не більше двох осіб</p> - Чехія оголосила жорсткий локдаун

    Водночас можливі прогулянки на природі та виїзди на дачі, але в компанії не більше двох осіб

    Людям дозволено виходити з дому лише за необхідності

    У Чехії через зростання кількості хворих на коронавірус оголошено локдаунПро це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я країни.

    Від четверга, 22 жовтня, у Чехії закриють заклади роздрібної торгівлі. Виняток становлять магазини базового асортименту. Також буде заборонено продаж послуг у закладах. У великих торгових центрах будуть відкриті тільки продуктові магазини, аптеки.

    Також Кабмін країни наказав обмежити пересування і контакти з іншими людьми. Дозволені лише поїздки на роботу, за покупками, до лікаря або до сімʼї.

    Водночас можливі прогулянки на природі та виїзди на дачі, але в компанії не більше двох осіб.

    За даними міністра охорони здоров’я Романа Примули, у Чехії лікарні, виділені для хворих із коронавірусом, заповнені на 80%. Зростає кількість інфікованих людей похилого віку.

    Наразі у країні запроваджено режим надзвичайного стану, який триватиме щонайменше до 3 листопада. Наступної п’ятниці, 30 жовтня, уряд Чехії вирішить, чи потрібно його продовжити.

    Нагадаємо, що Чехія повертає масковий режим на вулиці через Covid-19

    Кабмін Чехія уряд коронавірус
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