Чехія оголосила жорсткий локдаун



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Водночас можливі прогулянки на природі та виїзди на дачі, але в компанії не більше двох осіб

Людям дозволено виходити з дому лише за необхідності

У Чехії через зростання кількості хворих на коронавірус оголошено локдаун. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я країни.

Від четверга, 22 жовтня, у Чехії закриють заклади роздрібної торгівлі. Виняток становлять магазини базового асортименту. Також буде заборонено продаж послуг у закладах. У великих торгових центрах будуть відкриті тільки продуктові магазини, аптеки.

Також Кабмін країни наказав обмежити пересування і контакти з іншими людьми. Дозволені лише поїздки на роботу, за покупками, до лікаря або до сімʼї.

Водночас можливі прогулянки на природі та виїзди на дачі, але в компанії не більше двох осіб.

За даними міністра охорони здоров’я Романа Примули, у Чехії лікарні, виділені для хворих із коронавірусом, заповнені на 80%. Зростає кількість інфікованих людей похилого віку.

Наразі у країні запроваджено режим надзвичайного стану, який триватиме щонайменше до 3 листопада. Наступної п’ятниці, 30 жовтня, уряд Чехії вирішить, чи потрібно його продовжити.

Нагадаємо, що Чехія повертає масковий режим на вулиці через Covid-19