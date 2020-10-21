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    Ліки проти Covid-19: Єврокомісія уклала третю угоду на постачу вакцини

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    Це вже третій контакт ЄС з компанією-виробником вакцини - Ліки проти Covid-19: Єврокомісія уклала третю угоду на постачу вакцини
    Це вже третій контакт ЄС з компанією-виробником вакцини

    Контракт передбачає придбання до 400 мільйонів доз вакцини від компанії Johnson&Johnson

    Європейська комісія уклала угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу з американським розробником Johnson & Johnson. 

    Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

    «У той час, як коронавірус швидко поширюється по Європі, ми забезпечуємо отримання доз майбутньої вакцини для захисту громадян. Сьогодні ми підписали контракт з Johnson & Johnson», – повідомила вона.

    За словами фон дер Ляйен, угода дозволить країнам ЄС закупити до 400 млн доз майбутньої вакцини у компанії.

    Нагадаємо, що Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

    Також, МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

    Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 309 107 людей. З них 129 533 пацієнтів одужали, а 5 786 – померли від ускладнень.

    ЄС Єврокомісія Twitter ліки час коронавірус
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