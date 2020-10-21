Ліки проти Covid-19: Єврокомісія уклала третю угоду на постачу вакцини



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Це вже третій контакт ЄС з компанією-виробником вакцини

Контракт передбачає придбання до 400 мільйонів доз вакцини від компанії Johnson&Johnson

Європейська комісія уклала угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу з американським розробником Johnson & Johnson.



Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в Twitter.



«У той час, як коронавірус швидко поширюється по Європі, ми забезпечуємо отримання доз майбутньої вакцини для захисту громадян. Сьогодні ми підписали контракт з Johnson & Johnson», – повідомила вона.



За словами фон дер Ляйен, угода дозволить країнам ЄС закупити до 400 млн доз майбутньої вакцини у компанії.

Нагадаємо, що Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

Також, МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 309 107 людей. З них 129 533 пацієнтів одужали, а 5 786 – померли від ускладнень.