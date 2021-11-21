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    Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити щороку – гендиректор BioNTech

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    Угур Шахін вважає, що ревакцинацію проти коронавірусу необхідно проводити щороку - Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити щороку – гендиректор BioNTech
    Угур Шахін вважає, що ревакцинацію проти коронавірусу необхідно проводити щороку
    Фото з відкритих джерел

    Гендиректор BioNTech переконаний, що впоратися з поширенням коронавірусу у світі можна лише за допомогою вакцинації

    Генеральний директор та співзасновник німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що ревакцинацію проти коронавірусу необхідно проводити щороку. Про це повідомляє Welt.

    За його словами, наразі впоратися з поширенням коронавірусу у світі можна лише за допомогою вакцинації.

    Шахін очікує, що у майбутньому проводитимуть щорічні повторні вакцинації, аналогічні вакцинації проти грипу.

    Нагадаємо, у світі станом на 21 листопада зробили понад 7,67 млрд щеплень проти коронавірусу.

    До слова, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

    МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

    Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

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    Теги: лікар смерть щеплення
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    Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити щороку – гендиректор BioNTech