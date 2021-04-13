В Африці виявили штам коронавірусу з 34 мутаціями

Новий варіант коронавірусу виявили в середині лютого у туристів, які прибули з Танзані

Команда вчених, що працюють в Африці, виявила у мандрівників в аеропорту Анголи новий штам коронавірусу з 34 мутаціями – це більше, ніж у всіх відомих штамів.

Відзначається, що новий варіант коронавірусу виявили в середині лютого у туристів, які прибули з Танзанії.

Геноми вірусів, виявлених у них, були практично ідентичні і представляли собою вкрай змінену послідовність спадкової лінії А», – повідомили фахівці.

Новий штам коронавірусної інфекції отримав тимчасову назву A.VOI.V2. На думку вчених, всі ці мутації можуть підвищити опірність вірусу до антитіл і збільшити його заразність.

Якщо людина ризикує підхопити ангольський штам, йому все одно варто зробити щеплення від COVID–19, зазначив керівник лабораторії геномної інженерії МФТІ Павло Волчков. «Якщо ефективність вакцини була умовно 92 відсотки, вона в залежності від кількості мутацій почне зменшуватися. Це не означає, що вона буде дорівнює нулю. Вона буде дорівнює 86, 85 відсоткам і так далі », – пояснив він.