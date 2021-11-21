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    Стало відомо, скільки ковід-щеплень зробили у світі

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    У світі станом на 21 листопада зробили понад 7,67 млрд щеплень проти коронавірусу - Стало відомо, скільки ковід-щеплень зробили у світі

    У світі станом на 21 листопада зробили понад 7,67 млрд щеплень проти коронавірусу

    Фото з відкритих джерел

    Останній добовий показник щеплень від коронавірусу у світі становив 32,6 млн доз

    У світі станом на 21 листопада зробили понад 7,67 млрд щеплень проти коронавірусу. Про це свідчать дані агентства Bloomberg.

    Вакцинація стартувала у 184 країнах, останній добовий показник становив 32,6 млн доз.

    Лідерами за кількістю введених доз є:

    • материковий Китай (2,4 млрд доз, повністю вакциновано 76,9% населення);
    • Індія (1,17 млрд доз, повністю вакциновано 28,6% населення);
    • країни Євросоюзу (619 млн доз, повністю вакциновано 68,2% населення);
    • США (444,8 млн доз, повністю вакциновано 58,9% населення);
    • Бразилія (298 млн доз, повністю вакциновано 61,1% населення).

    Нагадаємо, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге пророкував загибель пів мільйона людей у Європі через Covid-19.

    До слова, МОЗ України пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

    Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

    Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

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    Теги: США Китай лікар смерть Індія Бразилія щеплення вакцинація населення ВООЗ
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    Стало відомо, скільки ковід-щеплень зробили у світі