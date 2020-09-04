«Крестный отец 3» выйдет в ограниченный прокат с альтернативной концовкой



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Режиссер Фрэнсис Форд Коппола

Кроме того, картину отреставрируют

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола намерен перемонтировать и отреставрировать фильм «Крестный отец 3», а также изменить начало и концовку картины. Об этом пишет Deadline.

Новая версия выйдет в ограниченный прокат к 30-летию картины в декабре, после чего ее можно будет посмотреть на стриминговых платформах.

Обновленная лента получит название «Марио Пьюзо, «Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне».

«Для этой версии финала я создал новое начало и конец, а также перемонтировал некоторые сцены, кадры и местами изменил музыкальное оформление. На мой взгляд, это более подходящее завершение «Крестного отца» и «Крестного отца: Часть II», — сказал Коппола.

Режиссер лично контролировал результаты реставрации, работая над монтажом, чтобы убедиться в том, что фильм соответствует его личным стандартам и режиссерскому видению, отметил старший вице-президент Paramount Archives Андреа Калас.

Фильм «Крестный отец 3» вышел в 1990 году. В центре сюжета — 60-летний Майкл Корлеоне, который пытается завязать с криминальным прошлым и ищет достойного преемника для своей империи.

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