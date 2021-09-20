У МОЗ відреагували на смерть студента після вакцинації

Про смерть хлопця МОЗ отримав повідомлення майже через тиждень

З флакона, з якого отримав інʼєкцію Сало, вакцинували ще пʼять осіб і всі вони почуваються добре

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що причиною смерті 19-річного студента Українського гуманітарного інституту Володимира Сала стала серцево-легенева недостатність і набряк легенів. Про це Кузін розповів «ТСН».

Раніше в його університеті повідомляли, що Сало помер після вакцинації від коронавірусу 13 вересня. Він зробив щеплення о 14:30, а до вечора у нього піднялася температура. Приблизно о 20:15 почалися судоми – через 20 хвилин його пульс зупинився.

«Безпосередньо призвела до смерті серцево-легенева недостатність, набряк легенів. Але що саме викликало такий стан, поки залишається невідомим, ми будемо чекати лабораторних досліджень», – сказав Кузін.

Про смерть хлопця МОЗ отримав повідомлення майже через тиждень, хоча про смерть у день щеплення повинні повідомляти екстрено. На якому етапі стався збій, зʼясовують. Поліція тим часом відкрила кримінальне провадження, але експертиза триватиме місяць.

Повідомляють, що з флакона, з якого отримав інʼєкцію Сало, вакцинували ще пʼять осіб і всі вони почуваються добре.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня на Київщині помер студент трього курсу спеціальності «Філологія» Українського гуманітарного інституту Володимир Сало. За інформацією Українського гуманітарного інституту, попередня довідка про причину смерті вказує «Cерцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність». Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень.

Також у навчальному закладі повідомили, що в понеділок, 13 вересня, о 14:30 студент вакцинувався від коронавірусу.

Володимир Сало родом з села Добросин Львівської області. Сім’я була багатодітною, виховувала п’ятеро дітей, він був наймолодшим сином. У 2019 році вступив до приватного вишу – Український гуманітарний інститут, що в місті Буча на Київщині, на спеціальність «Філологія». Був активним студентом, навчався на відмінно.

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