Вчені дослідили вплив молочних продуктів на діяльність серця

Молочні продукти запобігають серцево-судинним захворюванням

Якщо людина регулярно вживає молочні продукти, то тим самим запобігає серцево-судинним захворюванням. Про це повідомляється в журналі PLoS Medicine.

Як кажуть вчені Інституту глобальної охорони здоров'я імені Джорджа Вашингтона, Школи громадської охорони Здоров'я Хопкінса і Уппсальського університету (Швеція), при цьому часте споживання молочних жирів не пов'язане з підвищенням ризику смерті.

Дослідники оцінили споживання молочних жирів серед 4150 шведів у віці 60 років, вимірявши рівень певної жирної кислоти в крові пацієнтів. За випробовуваними спостерігали протягом 16 років, щоб визначити частоту серцевих нападів, інсультів та інших серйозних порушень кровообігу. Після статистичного коригування таких факторів, як вік, дохід, спосіб життя, харчові звички та інші захворювання, виявилося, що високий рівень споживання молочних продуктів був пов'язаний з низьким ризиком серцево-судинних захворювань.

Отримані результати суперечать дієтичним рекомендаціям, згідно з якими краще вибирати знежирені молочні продукти. 17 інших досліджень за участю майже 43 тис. осіб з США, Данії та Великобританії підтвердили дані про користь і безпеку молочних жирів для серця.

Нагадаємо, професорка Аргентинського національного університету Трес де Фебреро Алехандро Меша у співпраці з провідними вченими встановила, що звук має безпосередній вплив на органолептичні властивості їжі. Так, кислий смак асоціюється зі швидкою, дисонансною, високою музикою, а гіркий пов’язаний з басовими тонами.

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