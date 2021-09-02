Що не варто їсти перед вакцинацією: поради лікаря

Перед вакцинацією не варто їсти їжу, яка може викликати алергію, і не переїдати

Гастроентеролог розповів про дієту перед вакцинацією

Перед вакцинацією від коронавірусу слід утриматися від вживання низки продуктів. Про це заявив терапевт і гастроентеролог Микита Харлов.

Він вважає, що певні харчові обмеження допоможуть організму впоратися з навантаженням після вакцинації.

Серед іншого він рекомендує не їсти їжу, яка може викликати алергію, і не переїдати.

«Жодної нової їжі не пробувати, їсти тільки те, до чого ви вже давно звикли, аж до конкретної марки ковбаси або молока. Без експериментів, без дивини, без чогось екзотичного», – зазначив гастроентеролог.

Перед вакцинацією від Covid-19 в раціоні також важливо обмежити кількість страв, які містять велику кількість вуглеводів.

«Солодке – це табу перед щепленням, тому що буде цукор в крові вищим, а якщо цукор вищий, то людина важче перенесе щеплення», – сказав він.

Лікар додав, що утриматися слід і від картоплі, каш, хліба. Водночас він закликав збільшити в раціоні цитрусові.

До слова, інфекціоністка пояснила, чому тим, хто хворів на Covid-19, треба щеплюватися.

Як відомо, у Києві запрацювало ще два центри вакцинації, де можна отримати щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.