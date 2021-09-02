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    Що не варто їсти перед вакцинацією: поради лікаря

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    Перед вакцинацією не варто їсти їжу, яка може викликати алергію, і не переїдати - Що не варто їсти перед вакцинацією: поради лікаря

    Перед вакцинацією не варто їсти їжу, яка може викликати алергію, і не переїдати

    Фото з відкритих джерел

    Гастроентеролог розповів про дієту перед вакцинацією

    Перед вакцинацією від коронавірусу слід утриматися від вживання низки продуктів. Про це заявив терапевт і гастроентеролог Микита Харлов.

    Він вважає, що певні харчові обмеження допоможуть організму впоратися з навантаженням після вакцинації.

    Серед іншого він рекомендує не їсти їжу, яка може викликати алергію, і не переїдати.

    «Жодної нової їжі не пробувати, їсти тільки те, до чого ви вже давно звикли, аж до конкретної марки ковбаси або молока. Без експериментів, без дивини, без чогось екзотичного», – зазначив гастроентеролог.

    Перед вакцинацією від Covid-19 в раціоні також важливо обмежити кількість страв, які містять велику кількість вуглеводів.

    «Солодке – це табу перед щепленням, тому що буде цукор в крові вищим, а якщо цукор вищий, то людина важче перенесе щеплення», – сказав він.

    Лікар додав, що утриматися слід і від картоплі, каш, хліба. Водночас він закликав збільшити в раціоні цитрусові.

    До слова, інфекціоністка пояснила, чому тим, хто хворів на Covid-19, треба щеплюватися.

    Як відомо, у Києві запрацювало ще два центри вакцинації, де можна отримати щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

    Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

    Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.

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    Теги: медицина лікар їжа щеплення вакцинація коронавірус
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    Що не варто їсти перед вакцинацією: поради лікаря