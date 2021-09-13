Стало відомо, від яких хвороб здатні захистити горіхи кеш’ю
Згідно із даними дослідження, регулярне споживання горіхів кеш’ю здатне захистити від серйозних хвороб
Регулярне споживання горіхів кеш’ю значно знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а також покращує стан здоров’я серця. Результати відповідного дослідження опубліковано в журналі Current Developments in Nutrition.
Згідно з даними досліджень, регулярне споживання кеш’ю в їжу призводить до поступового зниження рівня артеріального тиску, а також зменшення кількості тригліцеридів.
До того ж, виявилося, що продукт загалом покращує стан здоров'я серця.
Так, у тих, хто вживає кеш’ю понад чотири рази на тиждень, ризик розвитку ішемічної хвороби серця на 37% нижчий.
Горіх допомагає контролювати «поганий» холестерин і рівень цукру в крові.
Результати дослідження також показали, що заміна 10% добової загальної калорійності сирим кешью знижує рівень інсуліну в крові у пацієнтів із діабетом другого типу.
Нагадаємо, раніше дієтологи назвали продукти, небезпечніші за цукор.