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    Стало відомо, від яких хвороб здатні захистити горіхи кеш’ю

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    Горіхи кеш'ю позитивно впливають на серцево-судинну систему - Стало відомо, від яких хвороб здатні захистити горіхи кеш’ю
    Горіхи кеш'ю позитивно впливають на серцево-судинну систему
    Фото з відкритих джерел

    Згідно із даними дослідження, регулярне споживання горіхів кеш’ю здатне захистити від серйозних хвороб

    Регулярне споживання горіхів кеш’ю значно знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а також покращує стан здоров’я серця. Результати відповідного дослідження опубліковано в журналі Current Developments in Nutrition.

    Згідно з даними досліджень, регулярне споживання кеш’ю в їжу призводить до поступового зниження рівня артеріального тиску, а також зменшення кількості тригліцеридів.

    До того ж, виявилося, що продукт загалом покращує стан здоров'я серця.

    Так, у тих, хто вживає кеш’ю понад чотири рази на тиждень, ризик розвитку ішемічної хвороби серця на 37% нижчий.

    Горіх допомагає контролювати «поганий» холестерин і рівень цукру в крові.

    Результати дослідження також показали, що заміна 10% добової загальної калорійності сирим кешью знижує рівень інсуліну в крові у пацієнтів із діабетом другого типу.

    Нагадаємо, раніше дієтологи назвали продукти, небезпечніші за цукор.

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    Теги: здоров'я продукти їжа хвороби
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    Стало відомо, від яких хвороб здатні захистити горіхи кеш’ю