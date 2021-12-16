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    Вчені назвали напій, що допомагає знизити рівень «поганого» холестерину

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    В організмі має бути максимальна кількість&nbsp;&laquo;хорошого&raquo; та мінімальна &ndash;&nbsp;&laquo;поганого&raquo; холестерину - Вчені назвали напій, що допомагає знизити рівень «поганого» холестерину
    В організмі має бути максимальна кількість «хорошого» та мінімальна – «поганого» холестерину
    фото: Depositphotos

    Лікарі зазначають, що «хороший» холестерин захищає серце, а «поганий» блокує артерії та збільшує ризик серцевих захворювань

    Вживання сироваткового протеїну допомагає знизити рівень поганого холестерину в організмі. Про це йдеться у публікації Express.

    У матеріалі пояснюється, що «хороший» холестерин захищає серце, а «поганий» блокує артерії та збільшує ризик серцевих захворювань та серцевого нападу.

    В ідеалі в організмі має бути максимальна кількість першого типу та мінімальна – другого.

    Один з найкращих способів домогтися цього – дотримуватися здорового харчування, зокрема, вживати здорову кількість певного типу білка – сироваткового протеїну. Найчастіше він міститься у протеїнових порошках, коктейлях та добавках.

    Зазначається, що сироватковий білок – це те, що залишається після згортання та проціджування молока. Це також побічний продукт виробництва сиру. Наприклад, сир чеддер, швейцарський та інші більш тверді форми популярного молочного продукту.

    Дослідження показали, що споживання трьох грамів розчинної клітковини на день може допомогти знизити рівень холестерину. Це те саме, що з'їсти три яблука.

    Крім зниження рівня поганого холестерину, аеробні вправи підвищують рівень хорошого холестерину.

    Зазначається, що цей хороший холестерин є типом холестерину, який захищає ваше серце.

    Нагадаємо, нещодавно знаменитий дієтолог розповів, що їсти, аби не хворіти і стати довгожителем.

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    Теги: здоров'я лікар імунітет харчування
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    Вчені назвали напій, що допомагає знизити рівень «поганого» холестерину