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    Лікар розповів, які маски найкраще захищають від штаму «Дельта»

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    Вибирайте хірургічні маски певного типу - Лікар розповів, які маски найкраще захищають від штаму «Дельта»
    Вибирайте хірургічні маски певного типу
    Фото з відкритих джерел

    Тканинні маски забезпечують тільки 20-відсотковий захист

    Ковід-штам «Дельта» поширюється повітрям так само, як і інші мутації, але для максимального захисту від зараження краще використовувати певний тип медичних масок. Про це заявив американський лікар Скотт Готтліб, передає wwlp.com.

    Він зазначив, що маски N-95 – найбезпечніші для захисту від Covid-19 і, зокрема, від «Дельти».

    Медик попередив, що тканинні маски забезпечують тільки 20-відсотковий захист, а процедурна або хірургічна маска – 40 відсотків.

    Зараз у продажу є безліч різновидів масок N-95 і KN-95. Вони забезпечують дуже щільне прилягання до обличчя і дуже ефективну фільтрацію зважених у повітрі часток.

    Відзначимо, що в Україні мінімальна ціна таких масок становить від 40-50 грн.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на кінець серпня в Україні було 855 офіційно підтверджених випадків штаму коронавірусу «Дельта».

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    Теги: лікар коронавірус
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    Лікар розповів, які маски найкраще захищають від штаму «Дельта»