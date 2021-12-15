Вчені назвали частку безсимптомних носіїв коронавірусу

Високий відсоток безсимптомних заражених свідчить про потенційний ризик передачі ними інфекції у спільнотах

Вчені Пекінського університету з'ясували, що серед людей із підтвердженим діагнозом Covid-19 близько 40 відсотків є безсимптомними носіями коронавірусної інфекції. Дослідження опубліковано у журналі JAMA Network Open.

Фахівці вивчили результати 95 наукових праць та дійшли висновку, що у двох із п'яти інфікованих хвороба протікає безсимптомно. До огляду були включені перехресні та когортні дослідження, а також дослідження серій випадків. У загальній сукупності дослідження охоплює понад 29 мільйонів людей.

Зазначається, що сумарний відсоток безсимптомних інфекцій серед протестованого населення становить 0,25 відсотка. Окремо проводився аналіз серед мешканців будинків для людей похилого віку (4,52%), авіапасажирів та пасажирів круїзних лайнерів (2,02%), медичних працівників та пацієнтів лікарень загального профілю (0,4%), а також вагітних жінок (2,34%) . Серед тих, у кого було виявлено коронавірусну інфекцію, безсимптомними носіями виявилося 40,5 відсотка.

За даними вчених, більшість пацієнтів не зверталися за медичною допомогою та не могли бути виявлені за допомогою температурного скринінгу. Практично у всіх зараження було виявлено при масовому тестуванні у вузьких групах ризику, а також під час контролю контактів в оточенні хворих. Дослідники припускають, що, швидше за все, відсоток безсимптомних носіїв інфекції насправді набагато вищий.

«Високий відсоток безсимптомних заражених свідчить про потенційний ризик передачі ними інфекції у спільнотах. Скринінг на безсимптомну інфекцію необхідний, особливо у країнах та регіонах, у яких вже успішно взяли під контроль поширення SARS-CoV-2», – вважають дослідники.

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