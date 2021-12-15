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    Схожий на застуду. Британський професор назвав симптоми «Омікрону»

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    У більшості хворих &laquo;Омікроном&raquo; не буває класичних симптомів Covid-19 - Схожий на застуду. Британський професор назвав симптоми «Омікрону»
    У більшості хворих «Омікроном» не буває класичних симптомів Covid-19
    фото: reuters

    Такі речі, як температура, кашель і втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів

    Більшість симптомів нового штаму коронавірусу «Омікрон» збігаються з симптомами звичайної застуди – головний біль, біль у горлі, нежить, втома і чхання. Про це пише The Guardian.

    Професор Мім Спектор закликав людей з симптомами застуди – і не тільки класичними симптомами Covid-19 – пройти тест на коронавірус.

    «Такі речі, як температура, кашель і втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів, які ми спостерігаємо», – заявив науковець.

    При цьому професор додав, що у більшості хворих «Омікроном» не буває класичних симптомів – таких, як втрата нюху і смаку.

    Зазначимо, штам «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

    Раніше вчені назвали частку безсимптомних носіїв коронавірусу.

    Також епідеміологиня назвала терміни нової хвилі пандемії в Україні.

    Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта».

    Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

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    Теги: здоров'я Велика Британія грип епідемія коронавірус
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    Схожий на застуду. Британський професор назвав симптоми «Омікрону»