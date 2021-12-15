Схожий на застуду. Британський професор назвав симптоми «Омікрону»
Такі речі, як температура, кашель і втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів
Більшість симптомів нового штаму коронавірусу «Омікрон» збігаються з симптомами звичайної застуди – головний біль, біль у горлі, нежить, втома і чхання. Про це пише The Guardian.
Професор Мім Спектор закликав людей з симптомами застуди – і не тільки класичними симптомами Covid-19 – пройти тест на коронавірус.
«Такі речі, як температура, кашель і втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів, які ми спостерігаємо», – заявив науковець.
При цьому професор додав, що у більшості хворих «Омікроном» не буває класичних симптомів – таких, як втрата нюху і смаку.
Зазначимо, штам «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.
Раніше вчені назвали частку безсимптомних носіїв коронавірусу.
Також епідеміологиня назвала терміни нової хвилі пандемії в Україні.
Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта».
Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.