Схожий на застуду. Британський професор назвав симптоми «Омікрону»

У більшості хворих «Омікроном» не буває класичних симптомів Covid-19

Такі речі, як температура, кашель і втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів

Більшість симптомів нового штаму коронавірусу «Омікрон» збігаються з симптомами звичайної застуди – головний біль, біль у горлі, нежить, втома і чхання. Про це пише The Guardian.

Професор Мім Спектор закликав людей з симптомами застуди – і не тільки класичними симптомами Covid-19 – пройти тест на коронавірус.

«Такі речі, як температура, кашель і втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів, які ми спостерігаємо», – заявив науковець.

При цьому професор додав, що у більшості хворих «Омікроном» не буває класичних симптомів – таких, як втрата нюху і смаку.

Зазначимо, штам «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

Раніше вчені назвали частку безсимптомних носіїв коронавірусу.

Також епідеміологиня назвала терміни нової хвилі пандемії в Україні.

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта».

Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

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