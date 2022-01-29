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    Вчені назвали нетиповий симптом Covid, який зберігається після одужання

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    Лікарі підозрюють, що &laquo;Омікрон&raquo; має унікальний вплив на скелетну та м'язову системи - Вчені назвали нетиповий симптом Covid, який зберігається після одужання
    Лікарі підозрюють, що «Омікрон» має унікальний вплив на скелетну та м'язову системи
    фото: Depositphotos

    Серед пацієнтів з «Омікроном», як правило, стало більше скарг на біль у спині

    У ПАР, де вперше було виявлено новий штам коронавірусу «Омікрон», лікарі повідомили про новий, нетиповий для інших штамів симптом зараження. Про це пише jpost.com.

    Вчені повідомили, що йдеться про м'язові болі, а саме – про біль у спині, про яку повідомляють дедалі більше пацієнтів із Covid-19.

    Уточнюється, що дані індійських та норвезьких дослідників підтверджують цю заяву. Передбачається, що причиною болю в спині, ймовірно, є запальні процеси в організмі, оскільки імунна система бореться з вірусом.

    При цьому деякі лікарі підозрюють, що «Омікрон» має унікальний вплив на скелетну та м'язову системи, що проявляється у м'язовому болі, проте ця теорія ніяк не підтверджена.

    «Серед пацієнтів з «Омікроном», як правило, стало більше скарг на біль у спині і менше на втрату смаку нюху», - зазначила доктор Енн Мері.

    Побоювання викликає і той факт, що безліч хворих, які перенесли Covid-19, вже після одужання продовжують скаржитися на біль у спині. У зв'язку з цим лікарі роблять висновок, що цей симптом, мабуть, здатний зберігатися тривалий час у хворих з коронавірусом.

    До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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    Теги: здоров'я ВООЗ коронавірус
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    Вчені назвали нетиповий симптом Covid, який зберігається після одужання