Вчені назвали нетиповий симптом Covid, який зберігається після одужання

Лікарі підозрюють, що «Омікрон» має унікальний вплив на скелетну та м'язову системи

Серед пацієнтів з «Омікроном», як правило, стало більше скарг на біль у спині

У ПАР, де вперше було виявлено новий штам коронавірусу «Омікрон», лікарі повідомили про новий, нетиповий для інших штамів симптом зараження. Про це пише jpost.com.

Вчені повідомили, що йдеться про м'язові болі, а саме – про біль у спині, про яку повідомляють дедалі більше пацієнтів із Covid-19.

Уточнюється, що дані індійських та норвезьких дослідників підтверджують цю заяву. Передбачається, що причиною болю в спині, ймовірно, є запальні процеси в організмі, оскільки імунна система бореться з вірусом.

При цьому деякі лікарі підозрюють, що «Омікрон» має унікальний вплив на скелетну та м'язову системи, що проявляється у м'язовому болі, проте ця теорія ніяк не підтверджена.

«Серед пацієнтів з «Омікроном», як правило, стало більше скарг на біль у спині і менше на втрату смаку нюху», - зазначила доктор Енн Мері.

Побоювання викликає і той факт, що безліч хворих, які перенесли Covid-19, вже після одужання продовжують скаржитися на біль у спині. У зв'язку з цим лікарі роблять висновок, що цей симптом, мабуть, здатний зберігатися тривалий час у хворих з коронавірусом.

До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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