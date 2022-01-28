Вчений розповів про небезпеку прихованого варіанта «Омікрону»

Підтип «Омікрону», можливо, заразніший і може стати домінуючим

Професор Тім Спектор у статті для сайту Zoe Covid Study розповів про новий підтип «омікрон»-штаму коронавірусу BA.2.

«Підтип імовірно, ще більш заразний. Один із двадцяти нових випадків минулого тижня відносять до цього варіанту, кожні кілька днів кількість пацієнтів із ним подвоюється, мабуть, протягом місяця він стане домінуючим», – зазначив Спектор.

За його словами, високий рівень захворюваності на коронавірус, при врахуванні поточних сценаріїв, залишатиметься таким до весни.

Спектор також зазначив, що стало більше підтверджених повторних інфекцій протягом останніх тижнів.

«Близько 7% нових симптоматичних випадків раніше давали позитивний результат, що свідчить про те, що природне зараження «Дельтою може не забезпечувати особливого захисту», – пояснив вчений.

Раніше спеціаліст Бостонської дитячої лікарні при Гарвардському університеті Джон Браунштейн розповів, що, ймовірно, новий різновид «Омікрон»-штаму коронавірусу BA.2 важче розпізнати, ніж оригінальний «Jмікрон» BA.1.

До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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