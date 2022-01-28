В Україні змінили терміни для отримання бустерної дози вакцини від Covid-19

Відтепер бустерну дозу вакцини від коронавірусу рекомендується робити з 90-го по 270-й день після останнього щеплення

Бустерну дозу вакцини тепер можна отримати раніше

Кабінет міністрів України своєю постановою скоротив мінімальний період для отримання бустерної дози вакцини від Covid-19 зі 180 до 90 днів. Про це повідомляє Telegram-канал «Коронавірус у регіонах».

Відтепер бустерну дозу вакцини від коронавірусу рекомендується робити з 90-го по 270-й день після останнього щеплення. Також це стосується вакцинації як одним препаратом, так і за змішаною схемою.

Постанова Кабміну передбачає, що при формуванні Covid-сертифіката після введення бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку – «booster/бустер».

Нагадаємо, що українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень в рамках програми «єПідтримка».

Раніше уряд визначив нову категорію українців, які зможуть купити ліки за «ковідну» тисячу.

Як відомо, тепер «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Нагадаємо, скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть й неповнолітні.

Читайте також: