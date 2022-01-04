Коли в Україні почнеться нова хвиля пандемії: вчені зробили конкретний прогноз

Нове зростання кількості заражень почнеться вже цього місяця

Вже упродовж другої декади січня 2022 року в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус, яке спричинить «Омікрон»-штам інфекції. Такого висновку під час спільного дослідження дійшли науковці Кийвського політехнічного інституту імені І. Сікорського та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. Громашевського Національної академії медичних наук України.

Дослідники з’ясували, що майбутня хвиля пандемії, ймовірно, досягне свого піку в середині лютого 2022 року. Тоді, згідно з прогнозами вчених, щодоби коронавірусною хворобою заражатимуться 23-25 тис. осіб на території України. Поступовий спад нової хвилі очікується в березні-квітні 2022 року.

При цьому, дослідники зазначають, що офіційні показники захворюваності і летальності будуть у значній мірі залежати від обсягу лабораторної діагностики, а тривалість наступної хвилі – від продовження вакцинації та обсягу протиепідемічних заходів.

Також під час дослідження вітчизняні фахівці проаналізували попередню хвилю хвороби, та з’ясували, що найвищий рівень нових випадків Covid-19, викликаних Delta-штамом в Україні, припав на 27 жовтня – 2 листопада 2021 року і сягнув позначки 23333 особи.

Проте, коли відсоток повністю вакцинованих осіб в Україні досяг 20.2% (15.11.2021р.), хвиля захворюваності пішла на спад. Наприкінці грудня 2021 року в середньому інфікувалися 4,5 тис. людей на добу. Нині повністю вакциновано двома дозами вже 31,2% громадян України. Саме завдяки цьому впродовж зимових свят великого тенденція до зниження кількості заражень, імовірно, зберігатиметься.

Раніше головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін передбачив, що із другої половини січня та в лютому в Україні очікується суттєве зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію, спричинене штамом «Омікрон».

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