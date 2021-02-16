Професор вірусології: тих, хто перехворів, вакцинувати не потрібно
Проблема з вакцинацією в Україні наполовину вирішена?Оскільки, за даними професорки Алли Мироненко, кожен другий вже перехворів
Якщо людина перенесла Covid-19, то їй не потрібно робити щеплення від нього. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила доктор медичних наук, професор, лікар-вірусолог, завідувачка відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко.
На думку фахівчині, вакцинації потребують лише люди, які належать до груп ризику та ті, що ще не перехворіли. «Є люди, які ще не хворіли і які належать до груп ризику. Таких можна щепити. А тих, хто перехворів, вакцинувати не потрібно», – заявила Мироненко.
Лікар переконана, що більша частина українців уже перенесла коронавірус, і має антитіла до нього. Причому, деякі люди безсимтомно перехворіли. Тож їм не потрібна вакцинація. Мироненко наголошує, що відсутність антитіл після перенесеного Covid-19 зовсім не означає, що організм людини не став стійким до збудників хвороби і що є загрозі захворіти знов.
Також, на думку професорки, слід з обережністю підходити до вакцинації дітей. «По-перше, на дітях не були проведені клінічні дослідження – не було часу. По-друге, діти, як правило, дуже легко переносять, коронавірус. До того ж, коли вони перехворіють, та набудуть імунітет і будуть тим своїм імунітетом захищати і нас», – наголосила Мироненко.
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