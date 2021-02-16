Професор вірусології: тих, хто перехворів, вакцинувати не потрібно

Проблема з вакцинацією в Україні наполовину вирішена?Оскільки, за даними професорки Алли Мироненко, кожен другий вже перехворів

Якщо людина перенесла Covid-19, то їй не потрібно робити щеплення від нього. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила доктор медичних наук, професор, лікар-вірусолог, завідувачка відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко.

На думку фахівчині, вакцинації потребують лише люди, які належать до груп ризику та ті, що ще не перехворіли. «Є люди, які ще не хворіли і які належать до груп ризику. Таких можна щепити. А тих, хто перехворів, вакцинувати не потрібно», – заявила Мироненко.

Лікар переконана, що більша частина українців уже перенесла коронавірус, і має антитіла до нього. Причому, деякі люди безсимтомно перехворіли. Тож їм не потрібна вакцинація. Мироненко наголошує, що відсутність антитіл після перенесеного Covid-19 зовсім не означає, що організм людини не став стійким до збудників хвороби і що є загрозі захворіти знов.

Також, на думку професорки, слід з обережністю підходити до вакцинації дітей. «По-перше, на дітях не були проведені клінічні дослідження – не було часу. По-друге, діти, як правило, дуже легко переносять, коронавірус. До того ж, коли вони перехворіють, та набудуть імунітет і будуть тим своїм імунітетом захищати і нас», – наголосила Мироненко.

Нагадаємо, уряд готує країну до масової вакцинації проти коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації для окремих категорій громадян. Серед іншого людям, які мають гострий перебіг Covid-19 та не отримували жодної дози вакцини, радять краще відтермінувати введення першої дози вакцини на пів року. Тим, хто вже перехворів на Covid-19 (після введення першої дози вакцини чи просто через інфікування), за бажанням можуть ввести вакцину раніше ніж за шість місяців, але за умови, що вакцин буде достатньо для пріоритетних груп. У МОЗ також рекомендують відтермінувати щеплення вагітним жінкам (до часу після пологів), навіть якщо вагітність настала після введення першої дози вакцини. Водночас медпрацівникам дозволять робити щеплення попри вагітність, оскільки користь від вакцини переважає ризик інфікуватися під час роботи.