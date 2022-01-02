Коли «Омікрон» спричинить нову хвилю пандемії: прогноз від головного санітарного лікаря

За словами медика, суттєве збільшення кількості випадків заражень може початися вже у найближчий час

Із другої половини січня та в лютому в Україні очікується суттєве зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію, спричинене штамом «Омікрон». Про це «Суспільному» розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Медик наголосив, що в ситуації з Covid-19 Україна йде з невеликим запізненням щодо країн ЄС: спалахи, які реєструються в Європі, до нашої країни приходять через 1-2 місяці після того, як вони досягли піку там. Тому наразі в Україні триває попередня хвиля, спричинена штамом «Дельта».

«Але прогностично десь із другої половини січня і в лютому ми спостерігатимемо підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, швидше за все, вже буде викликана новим штамом «Омікрон», – спрогнозував Кузін.

Раніше повідомлялося, зо за час пандемії в Україні коронавірусну хворобу перенесли 3 млн громадян.

Також раніше головний санітарний лікар заявляв, що у Міністерстві охорони здоров'я України не передбачають суттєвого зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію до кінця лютого 2022 року.

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