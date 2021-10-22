Лікарі розповіли, який кашель свідчить про початок коронавірусної хвороби

Кашель при коронавірусній хворобі є сухим та виходить практично з самих легень

Попри існування характерного симптому, медики не радять займатися самодіагностикою

Британські лікарі розповіли, який характерний кашель може свідчити про зараження людини коронавірусом. Про це повідомляє The Mirror.

За словами фахівців, близько 68% хворих на коронавірус скаржилися на сухий кашель. Уточнюється, що це другий за поширеністю симптом коонавірусної хвороби. Медики відзначили, що найчастіше «ковідний» кашель буває глибоким, ніби виходить з легень, та без мокротиння.

При цьому, лікарі відзначили, що сухий кашель не в усіх випадках є ознакою коронавірусу. Він також може бути викликаний алергією, астмою та іншими захворюваннями, спровокованими впливом сухого повітря або, наприклад, палінням. Експерти підкреслили, що самостійно відрізнити звичайну застуду від Covid-19, спираючись лише на симптоми, неможливо. Тому медики радять при виникненні відповідних підозр не займатися самодіагностикою, а пройти тестування.

Нагадаємо, на думку лікаря-епідеміолога Тетяни Чумаченко, поточної осені ситуація з коронавірусом є гіршою, в порівнянні з весною.

«Якщо епідемічна ситуація буде розвиватися так само, як зараз, то насправді показники захворюваності можуть бути гірше, ніж навесні цього року», – зазначила Чумаченко.

Також слід нагадати, що на тлі спалаху Covid-19 українці масово вакцинуються: пункти щеплень встановили рекорд.

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