Експерт пояснив, як вакцини захищають від штаму «Дельта»

Лікарі наполегливо радять вакцинуватися, адже це може врятувати життя не тільки вам, але й оточуючим

Небезпечний штам вже в нашій країні. Можливо варто поспішити на вакцинацію, чи ще є час подумати?

Член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснює, чи захищають вакцини від коронавірусу штаму «Дельта»

За його словами, цей штам уже є в Україні. «Це лише питання часу, як швидко він буде поширюватись» – запевняє експерт.

Нагадаємо, «Дельту» можна сплутати з алергією: лікар назвав особливості штаму.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також нагадаємо, що рівень сovid-госпіталізацій перевищено вже у 11 областях.