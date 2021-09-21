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    Експерт пояснив, як вакцини захищають від штаму «Дельта»

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    Лікарі наполегливо радять вакцинуватися, адже це може врятувати життя не тільки вам, але й оточуючим - Експерт пояснив, як вакцини захищають від штаму «Дельта»
    Лікарі наполегливо радять вакцинуватися, адже це може врятувати життя не тільки вам, але й оточуючим

    Небезпечний штам вже в нашій країні. Можливо варто поспішити на вакцинацію, чи ще є час подумати?

    Член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснює, чи захищають вакцини від коронавірусу штаму «Дельта»

    За його словами, цей штам уже є в Україні. «Це лише питання часу, як швидко він буде поширюватись» – запевняє експерт.

    Нагадаємо, «Дельту» можна сплутати з алергією: лікар назвав особливості штаму.

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

    Також нагадаємо, що рівень сovid-госпіталізацій перевищено вже у 11 областях.

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    Теги: лікар вакцинація коронавірус
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    Експерт пояснив, як вакцини захищають від штаму «Дельта»