Експерт пояснив, як вакцини захищають від штаму «Дельта»
Небезпечний штам вже в нашій країні. Можливо варто поспішити на вакцинацію, чи ще є час подумати?
Член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснює, чи захищають вакцини від коронавірусу штаму «Дельта»
За його словами, цей штам уже є в Україні. «Це лише питання часу, як швидко він буде поширюватись» – запевняє експерт.
Нагадаємо, «Дельту» можна сплутати з алергією: лікар назвав особливості штаму.
До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.
Також нагадаємо, що рівень сovid-госпіталізацій перевищено вже у 11 областях.