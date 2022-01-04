  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Вчені спрогнозували, як вплине «Омікрон» на пандемію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Науковці вважають, що новий штам буде викликати застуду у одних і більш серйозні захворювання у інших людей - Вчені спрогнозували, як вплине «Омікрон» на пандемію
    Науковці вважають, що новий штам буде викликати застуду у одних і більш серйозні захворювання у інших людей
    фото з відкритих джерел

    Коронавірус може стати сезонним, як грип

    Штам коронавірусу «Омікрон» наочно показує, як вірус буде розвиватися надалі. Рівень поширення штаму показує, що Covid-19 стане сезонним, як грип. Про це повідомляє Associated Press.

    За словами експерта з інфекційних захворювань з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я Стівена Кісслера, в постпандемічний період Covid-19 буде викликати застуду у одних і більш серйозні захворювання – у інших людей.

    Перебіг захворювання буде залежати від загального стану здоров'я людини, наявності щеплень і перенесених раніше інфекцій.

    При цьому експерт вважає, що коронавірус буде і далі мутувати, тому час від часу буде потрібна бустерна доза новими препаратами, які будуть адаптовані до інших варіантів Covid-19.

    У свою чергу імунолог Алі Еллебеді з Вашингтонського університету вказав, що в разі отримання бустерної дози імунітет буде краще розпізнавати і чинити опір коронавірусу, тому що організм «запам'ятовує» мікроби, яких він бачив раніше.

    Нагадаємо, стало відомо, коли «Омікрон» спричинить нову хвилю пандемії: прогноз від головного санітарного лікаря.

    Також учені оцінили вплив «Омікрон»-штаму на легені.

    Читайте також:
    Теги: грип імунітет вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вчені спрогнозували, як вплине «Омікрон» на пандемію