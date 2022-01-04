Вчені спрогнозували, як вплине «Омікрон» на пандемію

Науковці вважають, що новий штам буде викликати застуду у одних і більш серйозні захворювання у інших людей

Коронавірус може стати сезонним, як грип

Штам коронавірусу «Омікрон» наочно показує, як вірус буде розвиватися надалі. Рівень поширення штаму показує, що Covid-19 стане сезонним, як грип. Про це повідомляє Associated Press.

За словами експерта з інфекційних захворювань з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я Стівена Кісслера, в постпандемічний період Covid-19 буде викликати застуду у одних і більш серйозні захворювання – у інших людей.

Перебіг захворювання буде залежати від загального стану здоров'я людини, наявності щеплень і перенесених раніше інфекцій.

При цьому експерт вважає, що коронавірус буде і далі мутувати, тому час від часу буде потрібна бустерна доза новими препаратами, які будуть адаптовані до інших варіантів Covid-19.

У свою чергу імунолог Алі Еллебеді з Вашингтонського університету вказав, що в разі отримання бустерної дози імунітет буде краще розпізнавати і чинити опір коронавірусу, тому що організм «запам'ятовує» мікроби, яких він бачив раніше.

Нагадаємо, стало відомо, коли «Омікрон» спричинить нову хвилю пандемії: прогноз від головного санітарного лікаря.

Також учені оцінили вплив «Омікрон»-штаму на легені.

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