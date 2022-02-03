Вчені з’ясували, хто більше схильний до інсульту – чоловіки чи жінки

У молодих жінок ризик розвитку ішемічного інсульту майже удвічі вищий

Неврологи з Університету Колорадо відібрали 19 досліджень, де аналізувалися дані близько 70 тис. пацієнтів з інсультом. Так вони оцінили ризик інсульту у чоловіків і жінок у різних вікових групах. Про це пише Medscape.

У молодих жінок віком від 18 до 35 років ризик розвитку ішемічного інсульту на 44% вищий у порівнянні з чоловіками тієї ж вікової групи. У групі 35-45 років цей розрив менший, але, як і раніше, залишився значним.

Після 45 років ймовірність інсульту у чоловіків стала вищою та збільшувалася з віком. Неврологи вважають, що це може бути пов'язано з ширшою поширеністю атеросклерозу серед чоловіків старшого віку.

«Дані про те, що молоді жінки можуть бути непропорційно схильні до ризику ішемічного інсульту, становлять серйозний відхід від нинішнього наукового розуміння і можуть мати наслідки з діагностики та профілактики інсультів у молодих людей», – розповіли вчені.

Причини підвищеної вразливості молодих жінок до інфаркту мозку невідомі. Вчені зазначили, що традиційними факторами ризику інсульту є підвищений артеріальний тиск, високий холестерин та атеросклероз. Однак ці стани не дуже характерні для жінок віком від 18 до 35 років.

Нагадаємо, лікарі назвали популярний овоч, що знижує ризик розвитку інсульту.

Також вчені назвали продукти, які знижують на 80% ризик інсульту.

До слова, вчені знайшли спосіб продовжити життя після інсульту.

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