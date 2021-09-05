Американські науковці розкрили спосіб знизити ризик смерті від всіх причин

Вчені провели дослідження серед 2110 жінок і чоловіків у віці від 38 до 50 років

Американські медики з’ясували, що у людей, які роблять 7000 кроків в день і більше, менше ризик смерті від всіх причин, ніж у людей, які ходять менше. Результати дослідження оприлюднені на сайті JAMA Network Open.

Вчені з Північно-Західного університету провели дослідження серед 2110 жінок і чоловіків у віці від 38 до 50 років. Дослідження почалося у 1985 році. У 2005-2006 роках учасників попросили носити акселерометр на стегні кожен день протягом тижня для вимірювання рівня фізичної активності. Після цього фахівці розділили людей на три групи.

У першій групі були люди з низьким рівнем фізичної активності. Вони робили в середньому менше ніж 7000 кроків в день. У другій – люди із середнім рівнем фізичної активності – 7000-9999 кроків в день, а в третій ті, хто проходив понад 10000 кроків на день. Спостереження велося за учасниками до 2018 року, реєструючи всі смерті.

В результаті фахівці з’ясували, що ризик смерті від всіх причин в групі учасників з високим і середнім рівнем фізичної активності був значно нижче в порівнянні з учасниками, чий рівень фізичної активності був низьким.

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