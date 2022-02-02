Китайські вчені створили пластир, який прискорює загоєння ран

Науковці провели успішні випробування нового засобу на лабораторних щурах

Вчені з Університету електронних наук і технологій Китаю створили пластир для прискорення загоєння ран. Вони провели успішні випробування на лабораторних щурах. Про це пише Science Advances.

Дослідження показали, що за допомогою електричного струму рани гояться швидше. Тому вчені з Китаю вирішили розробити невеликий гнучкий пластир, який використовує цілющі властивості електрики без необхідності величезного обладнання.

Пластир для прискорення загоєння складається з чотирьох шарів. Верхній та нижній виготовлені з електрично зарядженого пластику та отримують свій заряд при контакті зі шкірою. Наступний шар виготовлений із силіконового каучуку, який повторює контури шкіри. Останній шар виготовлений зі сплаву з пам'яттю форми. Він допомагає зблизити краї рани.

Товщина виробу становить всього 0,2 міліметра.

Вчені накладали пластир на прямі та круглі види ран у піддослідних щурів. Вони порівняли швидкість загоєння з іншими типами пов'язок і виявили, що круглі рани, оброблені пластиром, загоїлися на 96,8% через вісім днів. Інші види пов'язок справилися за цей же час лише на 76,4-79,9%.

Вчені планують продовжувати вдосконалювати функції пластиру. Вони мають намір запустити у виробництво свій винахід до 2024 року.

Нагадаємо, раніше вчені зі Стенфордського університету і Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл винайшли надрукований на 3D-принтері пластир з вакциною, який забезпечує більший захист, ніж вакцинація через укол.

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