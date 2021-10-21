Вчені назвали продукти, які знижують на 80% ризик інсульту

Експерти застерегли від зловживання сіллю, оскільки вона може підвищити рівень артеріального тиску

Вчені з'ясували, що при проходженні певної дієти, яка передбачає відмову від ряду продуктів, може значно знизитися ризик розвитку інсульту, повідомляє Еxpress.

Вчені назвали меню, що допомагає убезпечити людину від незворотних наслідків захворювання серцево-судинної системи на 80 відсотків.

У статті згадується Європейське перспективне дослідження раку і харчування (EPIC), в якому сказано, що інсульт виникає, коли приплив крові до мозку блокується, що, в свою чергу, перешкоджає надходженню кисню в тканини мозку. Відзначається, що чим раніше людина отримає лікування від інсульту, тим менше пошкоджень отримає його мозок.

«Дієти з високим вмістом насичених жирів і трансжирів пов'язані з інсультом і іншими серцевими захворюваннями», - заявили дослідники.

Крім цього, експерти застерегли від зловживання сіллю, оскільки вона може підвищити рівень артеріального тиску.

Дослідження показало, що більш часте вживання фруктів, овочів, клітковини, молока, сиру або йогурту було пов'язано з більш низьким ризиком ішемічного інсульту, але не геморагічного інсульту.

До слова, британські лікарі повідомили, що часта гикавка може вказувати на онкологічне захворювання.