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    Вчені знайшли спосіб продовжити життя після інсульту

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    Інсульт може бути одним із неочікуваних наслідків коронавірусу. - Вчені знайшли спосіб продовжити життя після інсульту
    Інсульт може бути одним із неочікуваних наслідків коронавірусу.
    Фото: Pixabay

    Відновлення після інсульту – довгий і відповідальний процес, що вимагає серйозного коригування свого способу життя

    Дослідники з Канади з’ясували, як реально можна продовжити життя тим, хто переніс інсульт.

    Вчені обстежили майже 900 осіб, які пережили інсульт, і проаналізували їхню рухову активність після захворювання. Про це повідомляє журнал Neurology.

    З’ясувалося, що у тих, хто не нехтує фізичними навантаженнями ризик смерті на 54% нижчий, а у пацієнтів у віці старше 75 років – на 32%. Ефект найбільше спостерігався у тих, хто регулярно займався садівництвом на дачній ділянці, ходив пішки або катався на велосипеді.

    Також вчені з’ясували, скільки фізичної активності в день потрібно для зниження ризику смерті. Це три-чотири години помірної швидкої ходьби, стільки ж за часом роботи в саду або дві-три години їзди на велосипеді в тиждень.

    «Наші результати вражають, тому що всього три-чотири години ходьби в тиждень були пов’язані з великим зниженням смертності», – підкреслили дослідники.

    Також науковці назвали вітамін, який рятує від атеросклерозу. Високий вміст вітаміну K в раціоні на 34% знижує ризик розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань, пов'язаних з ним. Про це повідомляє Journal of the American Heart Association.

    Нагадаємо, раніше лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська порадила, як вберегтися від про харчових отруєнь.

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    Теги: здоров'я час Оксана Скиталінська інсульт
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    Вчені знайшли спосіб продовжити життя після інсульту