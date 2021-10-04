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    Вакцина Moderna залишилася лише в одній області

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    Moderna залишилася тільки в Рівненській області - Вакцина Moderna залишилася лише в одній області
    Moderna залишилася тільки в Рівненській області
    фото з відкритих джерел

    Препарат Moderna Україна отримала в рамках гуманітарної допомоги

    Вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю «Фокусу».

    За його словами, препарат Moderna в Україні не утилізували. Цю вакцину країна отримала в рамках гуманітарної допомоги, вона розподілялася двома великими партіями.

    Термін її використання – до 31 грудня 2021 року, але після розморожування – 30 днів.

    «Всі регіони, в тому числі Донецька область, відзвітували, що повністю використали отримані препарати, списань не було. Є тільки одне звернення від Рівненської області, де залишилося 3 – 4 тисячі доз ще замороженої вакцини. Ми її заберемо на національний рівень і використаємо», – наголосив Кузін.

    До слова, «Дія» видаватиме сертифікат про вакцинацію людям з «міксом» вакцин: інструкція отримання.

    Також вчені виявили біомаркер, що передбачає смерть пацієнта від Covid-19 у наступні 52 години.

    Як повідомлялося, за час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло понад 2,5 млн осіб, з них одужали 2,3 млн осіб, померло 56,9 тис. людей. За добу виявлено 4821 випадок інфікування.

    Волонтерка повідомила, що в одеських ковід-реанімаціях закінчилися місця.

    Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна Рівненщина щеплення вакцинація коронавірус Ігор Кузін
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    Вакцина Moderna залишилася лише в одній області