Вакцина Moderna залишилася лише в одній області

Препарат Moderna Україна отримала в рамках гуманітарної допомоги

Вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю «Фокусу».

За його словами, препарат Moderna в Україні не утилізували. Цю вакцину країна отримала в рамках гуманітарної допомоги, вона розподілялася двома великими партіями.

Термін її використання – до 31 грудня 2021 року, але після розморожування – 30 днів.

«Всі регіони, в тому числі Донецька область, відзвітували, що повністю використали отримані препарати, списань не було. Є тільки одне звернення від Рівненської області, де залишилося 3 – 4 тисячі доз ще замороженої вакцини. Ми її заберемо на національний рівень і використаємо», – наголосив Кузін.

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