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    Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей

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    Сама безпечна вакцина для дітей від коронавірусу на даний момент&nbsp;&ndash; Pfizer - Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей
    Сама безпечна вакцина для дітей від коронавірусу на даний момент – Pfizer
    фото з відкритих джерел

    На цей момент найбезпечнішою вакциною для дітей є Pfizer, зазначив Комаровський

    На цей момент найбезпечнішою вакциною для дітей є Pfizer – про це Євген Комаровський розповів в ефірі на телеканалі «Україна 24».

    Кандидат медичних наук і відомий лікар-педіатр Євген Комаровський в ефірі програми на телеканалі «Україна 24» відповів на питання, яке хвилює багатьох стосовно коронавірусу – яка ж вакцина від Covid-19 найбільш безпечна для дітей і яких саме дітей варто вакцинувати.

    «По-перше, юридично ми можемо вакцинувати дітей лише Пфайзером або Модерною. І то, тільки з певного віку, на цей момент такі правила», – відповів Євген Комаровський.

    За словами кандидата медичних наук і відомого лікаря-педіатра, це в Китаї вже почали вакцинувати дітей з 3-річного віку, але у нас таких рекомендацій немає.

    «Пфайзер нині на етапі реєстрації для вакцинації дітей від 9 до 15 років, – каже лікар Комаровський, – в цілому рекомендації вакцинувати дітей з 16-річного віку. Але для дітей з важкою фоновою патологією, які можуть не перенести коронавірус, рекомендована вакцинація з 12 років. Тому – Пфайзер».

    Під фоновою патологією лікар Комаровський відзначив цукровий діабет, серцево-судинні патології тощо.

    Що стосується дорослих, то навіть якщо людина перехворіла на Covid-19 у легкій формі, Комаровський все ж радить зробити щеплення.

    Нагадаємо, Комаровський розповів, які побічні ефекти бувають після вакцинації.

    Раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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    Теги: лікар щеплення вакцинація коронавірус
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    Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей