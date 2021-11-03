Нідерланди відмовилися від використання вакцини AstraZeneca

Люди, які зробили перше щеплення AstraZeneca, надалі будуть вакциновані препаратом Pfizer

У Нідерландах населенню більше не пропонуватимуть вакцинуватись від Covid-19 препаратом AstraZeneca. Про це пише NOS.

Повідомляється, що міністр охорони здоров'я Уго де Йонге у листі до Палати представників повідомив, що вакцина майже не використовувалася, і з літа не було нових поставок.

Право на її отримання мали лише люди, які народилися 1960 року або раніше.

Де Йонге зазначив, що за останні тижні лише кілька людей записалися на укол AstraZeneca. Громадяни, які зробили перше щеплення AstraZeneca, надалі будуть вакциновані препаратом Pfizer.

Нагадаємо, у Британії 145 осіб подали позови після щеплення вакциною AstraZeneca.

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