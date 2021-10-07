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    «Від сказу вакцина є». «Слуга» Качура та Разумков зчепилися у Верховній Раді

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    Народний депутат Качура закликав спікера Дмитра Разумкова та всіх депутатів дотримуватися правил карантину - «Від сказу вакцина є». «Слуга» Качура та Разумков зчепилися у Верховній Раді
    Народний депутат Качура закликав спікера Дмитра Разумкова та всіх депутатів дотримуватися правил карантину
    фото скріншот відео

    «Слуга» Качура дорікнув Разумкову порушенням карантину

    Народний депутат від «Слуг народу» Олександр Качура закликав спікера Дмитра Разумкова та всіх депутатів дотримуватися правил карантину. Про це «слуга» заявив на засіданні Верховної Ради.

    «Я хотів би закликати весь парламент, щоб підписали постанову, яку пропонує комітет «Здоров’я нації» про карантинні обмеження в парламенті. Я просив би одягнути усіх парламентарів маски, вакцинуватися. Дмитро Олександрович, це вас також стосується. Одягніть будь ласка маску. Ви вакцинувалися, до речі? Ви маєте показати усьому парламенту, і всім громадянам, як треба дотримуватися карантинних вимог», – наголосив Качура.

    Спікер Ради Разумков не розгубився та заявив, що від сказу вакцина є. «Дякую, від сказу вакцина є», – пожартував Разумков.

    Нагадаємо, Разумков заявив про тиск з боку адміністрації Зеленського.

    Також, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

    Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

    Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту.

    Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

    Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.

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    Теги: ЗМІ депутат карантин Дмитро Разумков парламент коронавірус
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    «Від сказу вакцина є». «Слуга» Качура та Разумков зчепилися у Верховній Раді