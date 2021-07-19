  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Британії 145 осіб подали позови після щеплення вакциною AstraZeneca

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Британії 145 осіб подали позови проти уряду після щеплення вакциною AstraZeneca - У Британії 145 осіб подали позови після щеплення вакциною AstraZeneca
    У Британії 145 осіб подали позови проти уряду після щеплення вакциною AstraZeneca
    Фото: Dado Ruvic/Reuters

    Один з потерпілих, 32-річний Джозеф Робінсон, отримав пошкодження мозку через утворення тромбу після першої дози вакцини від AstraZeneca

    У Великій Британії група з 145 чоловік подала позови проти уряду країни після, того як вакцина від шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca викликала у них серйозні побічні ефекти, аж до пошкоджень мозку у одного з вакцинованих, повідомляє The Mirror.

    Кожен з тих, що подали позови вимагає виплати компенсації в розмірі 120 тисяч фунтів стерлінгів, також пропонуючи оновити положення британської VDPS, «Схеми компенсації збитку від вакцин», яка була створена задовго до настання пандемії коронавірусу, в 1979 році.

    Один з потерпілих, 32-річний Джозеф Робінсон, отримав пошкодження мозку через утворення тромбу після першої дози вакцини від AstraZeneca.

    «Я навіть не можу прочитати казку своєї дочки. Це жахливо. Але є й інші сім'ї, які живуть в набагато гіршому становищі, ніж я. Уряд не повинен відвертатися від нас», - розповів Робінсон.

    У чоловіка діагностували тромбоцитопенію, захворювання, яке призвело Робінсона до часткової втрати пам'яті і порушень мови.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

    Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

    Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

    З 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.

    Теги: Велика Британія щеплення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Британії 145 осіб подали позови після щеплення вакциною AstraZeneca