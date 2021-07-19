У Британії 145 осіб подали позови після щеплення вакциною AstraZeneca

У Британії 145 осіб подали позови проти уряду після щеплення вакциною AstraZeneca

Один з потерпілих, 32-річний Джозеф Робінсон, отримав пошкодження мозку через утворення тромбу після першої дози вакцини від AstraZeneca

У Великій Британії група з 145 чоловік подала позови проти уряду країни після, того як вакцина від шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca викликала у них серйозні побічні ефекти, аж до пошкоджень мозку у одного з вакцинованих, повідомляє The Mirror.

Кожен з тих, що подали позови вимагає виплати компенсації в розмірі 120 тисяч фунтів стерлінгів, також пропонуючи оновити положення британської VDPS, «Схеми компенсації збитку від вакцин», яка була створена задовго до настання пандемії коронавірусу, в 1979 році.

Один з потерпілих, 32-річний Джозеф Робінсон, отримав пошкодження мозку через утворення тромбу після першої дози вакцини від AstraZeneca.

«Я навіть не можу прочитати казку своєї дочки. Це жахливо. Але є й інші сім'ї, які живуть в набагато гіршому становищі, ніж я. Уряд не повинен відвертатися від нас», - розповів Робінсон.

У чоловіка діагностували тромбоцитопенію, захворювання, яке призвело Робінсона до часткової втрати пам'яті і порушень мови.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

З 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.