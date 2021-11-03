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    Радуцький назвав кількість нещеплених нардепів та активних антивакцинаторів

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    Точна кількість депутатів, які отримали Covid-щеплення, невідома, адже це закрита інформація - Радуцький назвав кількість нещеплених нардепів та активних антивакцинаторів
    Точна кількість депутатів, які отримали Covid-щеплення, невідома, адже це закрита інформація
    фото ілюстративне: rada.gov.ua

    Нардеп зробив висновок зі спілкування з колегами

    Серед народних депутатів не вакцинувалися проти коронавірусу близько 40%. Активних антивакцинаторів серед нардепів – близько 10-15%. Про це заявив голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький, пише «Цензор.нет».

    Точної кількості депутатів, які отримали Covid-щеплення, він не назвав, бо це, за його словами, закрита інформація.

    Радуцький додав, що 40% – це підрахунок приблизний, що базується на спілкуванні з колегами.

    Також він відзначив, що активних противників імунізації серед депутатів приблизно 10-15%, також є ті, хто сумнівається.

    До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.

    Як відомо, антивакцинаторка Савченко також вийшла на мітинг у Києві (відео). Зазначимо, «слуга»-антивакцинатор готовий витрачати щомісяця кілька тисяч на ПЛР-тести.

    Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

    Ще «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

    Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомляв, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

    Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

    До слова, соцмережі збурені тим, як «слуга» Камельчук спілкувався з дружинами шахтарів.

    Раніше нардеп Радуцький зазначив, що затяті антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус.

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    Теги: Верховна Рада депутат щеплення вакцинація коронавірус Михайло Радуцький
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    Радуцький назвав кількість нещеплених нардепів та активних антивакцинаторів