Радуцький назвав кількість нещеплених нардепів та активних антивакцинаторів

Точна кількість депутатів, які отримали Covid-щеплення, невідома, адже це закрита інформація

Нардеп зробив висновок зі спілкування з колегами

Серед народних депутатів не вакцинувалися проти коронавірусу близько 40%. Активних антивакцинаторів серед нардепів – близько 10-15%. Про це заявив голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький, пише «Цензор.нет».

Точної кількості депутатів, які отримали Covid-щеплення, він не назвав, бо це, за його словами, закрита інформація.

Радуцький додав, що 40% – це підрахунок приблизний, що базується на спілкуванні з колегами.

Також він відзначив, що активних противників імунізації серед депутатів приблизно 10-15%, також є ті, хто сумнівається.

До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.

Як відомо, антивакцинаторка Савченко також вийшла на мітинг у Києві (відео). Зазначимо, «слуга»-антивакцинатор готовий витрачати щомісяця кілька тисяч на ПЛР-тести.

Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Ще «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомляв, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

До слова, соцмережі збурені тим, як «слуга» Камельчук спілкувався з дружинами шахтарів.

Раніше нардеп Радуцький зазначив, що затяті антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус.

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