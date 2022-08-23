«Ситуація тривожна». Влада Києва розповіла про захворюваність на коронавірус

Зростає кількість містян, що потрапляють до лікарень із важкими формами Covid-19

Протягом останнього тижня у Києві зросла кількість випадків Covid-19. Якщо з 8 до 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то з 15 до 21 – 956. Такий зріст захворюваності директорка Департамент охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург охарактеризувала як досить стрімкий і закликала киян згадати про заходи епідбезпеки.

«Насправді ситуація виглядає достатньо тривожною. Я б рекомендувала повернутися до носіння масок та знову покласти у сумки та кишені дезінфектанти для рук. Крім того, обов’язково дотримуватися правила: захворів – сиди вдома, звертатися до лікаря у разі найменших проявів недуги і виконувати всі його рекомендації, щоб мінімізувати ризики ускладнень коронавірусу та не наражати на небезпеку тих, хто поруч», – зазначила Гінзбург.

Директорка Департаменту зазначила, що, на жаль, зростає і кількість містян, що потрапляють до лікарень із важкими формами Covid-19, а також тих, хто потребує кисню та опиняється в палатах інтенсивної терапії.

«Дотримання заходів епідеміологічної безпеки, а головне – вакцинація! Ось те, що може врятувати столицю від серйозного спалаху, подібного до тих, які в минулі роки забрали тисячі життів киян. Для багатьох зараз це не звучить актуальним. Та варто згадати, як у 2020-му, у 2021-му, тяжко страждаючи, помирали десятки людей на добу – чиїхось батьків, дідусів, бабусь, братів та сестер… Це жахіття не має повторитися. Особливо зважаючи на те, що є досить ефективний засіб – зробити щеплення, убезпечивши себе від хвороби або її тяжких наслідків. Тим більше, що зараз як ніколи важливо бути у строю, а не на лікарняному ліжку», – наголосила чиновниця.

Вона нагадала, що наразі можна зробити першу дозу (для тих, хто ще не щепився), другу, бустерну та третю бустерну дози. При цьому другий бустер в Україні дозволено вводити усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.

Щеплення проводяться у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах, а також у центрах масової вакцинації, що працюють у ТРЦ: Gulliver, River Mall, «Універмаг Україна». Також за заявочним принципом до організованих колективів виїжджають мобільні вакцинальні бригади.

Нагадаємо, 19 серпня Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 року.