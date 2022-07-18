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    Здоров'я

    Як підтримати дитину, у якої посттравматичний стрес: поради для батьків

    МОН опублікувало поради для батьків про стосунки з дитиною, яка переживає посттравматичний стрес - Як підтримати дитину, у якої посттравматичний стрес: поради для батьків
    МОН опублікувало поради для батьків про стосунки з дитиною, яка переживає посттравматичний стрес

    Експерти проєкту «Підтримай дитину» підготували базові поради для дорослих, як доречно будувати стосунки з дитиною

    Міністерство освіти і науки опублікувало поради експертів проєкту «Підтримай дитину» для батьків про те, як будувати стосунки з дитиною, що переживає посттравматичний стрес. Про це Міносвіти повідомило у Телеграмі.

    Зазначається, що поради допоможуть дорослим налагодити контакт, заспокоїти та виявити піклування про малечу, зазначають фахівці.

    Наразі у нашій країні триває проєкт «Підтримай дитину», у рамках якого психологи надають поради для батьків з різних питань. Нещодавно оприлюднили перелік методів, завдяки яким можна допомогти маленьким українцям подолати посттравматичні синдроми ‒ налагодити контакт, заспокоїти та виявити піклування про малечу. Зокрема:

    • слід подбати, аби дитина перебувала в теплі та безпеці, подалі від шуму та значного скупчення людей;
    • варто частіше обнімати та притуляти малечу до себе;
    • говорити з дитиною потрібно спокійним і ласкавим голосом;
    • радять також приділяти якомога більше часу та уваги;
    • постійно слід нагадувати дитині, що вона в безпеці;
    • варто доступно пояснити дитині, що вона не винна в тому, що сталося;
    • необхідно не розлучати малечу з тими, хто піклується про неї ‒ із братами, сестрами, близькими родичами;
    • також можна дотримуватись звичного режиму дня, створювати умови для ігор та відпочинку;
    • відповідаючи на запитання дитини про події, що відбулися, краще пояснювати усе простими словами, уникати подробиць, що можуть налякати, а також розповідати про те, що відбувається у поточний момент;
    • варто намагатись убезпечити маленького українця чи українку від трагічних сцен або розповідей очевидців, від розпитування сторонніми про події, які можуть травмувати психіку;
    • радять дозволяти дитині бути поруч із вами, якщо їй страшно;
    • вкрай важливо бути терплячими, якщо малеча починає поводитися, як діти молодшого віку;
    • слід дозволяти дитині сумувати, вислуховувати її думки і страхи без осуду, питати, що турбує, чого вона боїться, підтримувати й обговорювати, як поводитися, щоб почуватися в безпеці;
    • потрібно чітко визначити правила поведінки та пояснити їх;
    • також можна заохочувати прагнення дитини бути корисною оточенню.

    Зазначимо, посттравматичний стрес ‒ це розлад психіки, що виникає через переживання однієї чи декількох травматичний подій (військові дії, аварії, стихійні явища тощо). Дія такого стресу може тривати протягом кількох тижнів. Серед симптомів є наступні: проблеми зі сном, пам’яттю та емоційною сферою, а також тривожність.

    Телеграм-канал «Підтримай дитину» створений за підтримки МОН у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської зі створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, нагадали у міністерстві.

    Теги: росія окупанти здоров'я Міністерство освіти і науки діти війна Україна піклування окупація #stoprussia
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    Як підтримати дитину, у якої посттравматичний стрес: поради для батьків