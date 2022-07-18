Як підтримати дитину, у якої посттравматичний стрес: поради для батьків
Експерти проєкту «Підтримай дитину» підготували базові поради для дорослих, як доречно будувати стосунки з дитиною
Міністерство освіти і науки опублікувало поради експертів проєкту «Підтримай дитину» для батьків про те, як будувати стосунки з дитиною, що переживає посттравматичний стрес. Про це Міносвіти повідомило у Телеграмі.
Зазначається, що поради допоможуть дорослим налагодити контакт, заспокоїти та виявити піклування про малечу, зазначають фахівці.
Наразі у нашій країні триває проєкт «Підтримай дитину», у рамках якого психологи надають поради для батьків з різних питань. Нещодавно оприлюднили перелік методів, завдяки яким можна допомогти маленьким українцям подолати посттравматичні синдроми ‒ налагодити контакт, заспокоїти та виявити піклування про малечу. Зокрема:
- слід подбати, аби дитина перебувала в теплі та безпеці, подалі від шуму та значного скупчення людей;
- варто частіше обнімати та притуляти малечу до себе;
- говорити з дитиною потрібно спокійним і ласкавим голосом;
- радять також приділяти якомога більше часу та уваги;
- постійно слід нагадувати дитині, що вона в безпеці;
- варто доступно пояснити дитині, що вона не винна в тому, що сталося;
- необхідно не розлучати малечу з тими, хто піклується про неї ‒ із братами, сестрами, близькими родичами;
- також можна дотримуватись звичного режиму дня, створювати умови для ігор та відпочинку;
- відповідаючи на запитання дитини про події, що відбулися, краще пояснювати усе простими словами, уникати подробиць, що можуть налякати, а також розповідати про те, що відбувається у поточний момент;
- варто намагатись убезпечити маленького українця чи українку від трагічних сцен або розповідей очевидців, від розпитування сторонніми про події, які можуть травмувати психіку;
- радять дозволяти дитині бути поруч із вами, якщо їй страшно;
- вкрай важливо бути терплячими, якщо малеча починає поводитися, як діти молодшого віку;
- слід дозволяти дитині сумувати, вислуховувати її думки і страхи без осуду, питати, що турбує, чого вона боїться, підтримувати й обговорювати, як поводитися, щоб почуватися в безпеці;
- потрібно чітко визначити правила поведінки та пояснити їх;
- також можна заохочувати прагнення дитини бути корисною оточенню.
Зазначимо, посттравматичний стрес ‒ це розлад психіки, що виникає через переживання однієї чи декількох травматичний подій (військові дії, аварії, стихійні явища тощо). Дія такого стресу може тривати протягом кількох тижнів. Серед симптомів є наступні: проблеми зі сном, пам’яттю та емоційною сферою, а також тривожність.
Телеграм-канал «Підтримай дитину» створений за підтримки МОН у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської зі створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, нагадали у міністерстві.