Як підтримати дитину, у якої посттравматичний стрес: поради для батьків

МОН опублікувало поради для батьків про стосунки з дитиною, яка переживає посттравматичний стрес

Експерти проєкту «Підтримай дитину» підготували базові поради для дорослих, як доречно будувати стосунки з дитиною

Міністерство освіти і науки опублікувало поради експертів проєкту «Підтримай дитину» для батьків про те, як будувати стосунки з дитиною, що переживає посттравматичний стрес. Про це Міносвіти повідомило у Телеграмі.

Зазначається, що поради допоможуть дорослим налагодити контакт, заспокоїти та виявити піклування про малечу, зазначають фахівці.

Наразі у нашій країні триває проєкт «Підтримай дитину», у рамках якого психологи надають поради для батьків з різних питань. Нещодавно оприлюднили перелік методів, завдяки яким можна допомогти маленьким українцям подолати посттравматичні синдроми ‒ налагодити контакт, заспокоїти та виявити піклування про малечу. Зокрема:

слід подбати, аби дитина перебувала в теплі та безпеці, подалі від шуму та значного скупчення людей;

варто частіше обнімати та притуляти малечу до себе;

говорити з дитиною потрібно спокійним і ласкавим голосом;

радять також приділяти якомога більше часу та уваги;

постійно слід нагадувати дитині, що вона в безпеці;

варто доступно пояснити дитині, що вона не винна в тому, що сталося;

необхідно не розлучати малечу з тими, хто піклується про неї ‒ із братами, сестрами, близькими родичами;

також можна дотримуватись звичного режиму дня, створювати умови для ігор та відпочинку;

відповідаючи на запитання дитини про події, що відбулися, краще пояснювати усе простими словами, уникати подробиць, що можуть налякати, а також розповідати про те, що відбувається у поточний момент;

варто намагатись убезпечити маленького українця чи українку від трагічних сцен або розповідей очевидців, від розпитування сторонніми про події, які можуть травмувати психіку;

радять дозволяти дитині бути поруч із вами, якщо їй страшно;

вкрай важливо бути терплячими, якщо малеча починає поводитися, як діти молодшого віку;

слід дозволяти дитині сумувати, вислуховувати її думки і страхи без осуду, питати, що турбує, чого вона боїться, підтримувати й обговорювати, як поводитися, щоб почуватися в безпеці;

потрібно чітко визначити правила поведінки та пояснити їх;

також можна заохочувати прагнення дитини бути корисною оточенню.

Зазначимо, посттравматичний стрес ‒ це розлад психіки, що виникає через переживання однієї чи декількох травматичний подій (військові дії, аварії, стихійні явища тощо). Дія такого стресу може тривати протягом кількох тижнів. Серед симптомів є наступні: проблеми зі сном, пам’яттю та емоційною сферою, а також тривожність.

Телеграм-канал «Підтримай дитину» створений за підтримки МОН у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської зі створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, нагадали у міністерстві.