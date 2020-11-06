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    Здоров'я

    При посадці на рейс до Франції треба мати тест на Covid-19, – посольство

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    При посадці на рейс до Франції треба мати тест на Covid-19, – посольство

    Тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) потрібно робити не раніше ніж за 72 години до вильоту

    Посольство Франції в Україні повідомляє про введення з 11 листопада вимоги пред'являти негативні результати тесту на Covid-19 при посадці на авіарейси до Франції.

    Про це йдеться на сайті посольства.

    При цьому вимога не поширюється на дітей до 11 років.

    «Починаючи з 11 листопада ц.р., перед посадкою на літак, що прямує до Франції з України, всім пасажирам віком від 11 років необхідно пред'явити негативний тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР), зроблену не раніше ніж за 72 години до вильоту», – йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

    Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

    Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

    Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

    Франція літак посольство карантин ВООЗ коронавірус
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