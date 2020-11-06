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    В Італії зареєстрували найвищий від початку пандемії добовий приріст хворих на коронавірус

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    З початку пандемії в Італії заразилися коронавірусом 862,6 тис. осіб - В Італії зареєстрували найвищий від початку пандемії добовий приріст хворих на коронавірус
    З початку пандемії в Італії заразилися коронавірусом 862,6 тис. осіб

    Понад 37,8 тис. випадків зараження Covid-19 за останню добу

    В Італії зареєстрували понад 37,8 тис. випадків зараження Covid-19 за останню добу, це найвищий приріст хворих у цій країні за весь час пандемії, передають у п'ятницю європейські ЗМІ.

    Зазначається, що напередодні в країні зареєстрували приблизно на 3000 хворих менше.

    З початку пандемії в Італії заразилися коронавірусом 862,6 тис. осіб.

    Найбільше постраждала область Ломбардія з фінансовою столицею Італії Міланом. Там за останню добу виявили 9,9 тис. нових випадків. Також непроста ситуація складається в сусідньому з ним регіоні П'ємонт, де виявили 4,8 тис. випадків зараження.

    За час пандемії понад 40,8 тис. людей померли в Італії від Covid-19.

    Також повідомлялося, що у Польщі зафіксували найбільшу з початку пандемії добову смертність від Covid-19.

    В Україні також за минулу добу підтвердили 9 721 новий випадок коронавіруса. Також за останню добу зафіксовано 201 летальний випадок. Також протягом доби одужало – 10 762 особи. Загалом в Україні від початку епідемії зафіксовано 440 188 випадків зараження коронавірусом та 8125 летальних випадків, одужали 195 544 особи. 

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