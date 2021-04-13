Завершили вакцинацію п’ятеро осіб. МОЗ оприлюднило статистику щеплень від Covid-19
Станом на 12 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 446 213 людей
10 135 людей щеплено проти Covid-19 за добу 12 квітня 2021 року в Україні, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.
«388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб», – йдеться в повідомленні.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 1 503 випадки/ 1 500 щеплень;
- Вінницька область – 342 випадки/ 70 щеплень;
- Волинська область – 329 випадків/ 170 щеплень;
- Дніпропетровська область – 706 випадків/ 850 щеплень;
- Донецька область – 548 випадків/ 480 щеплень;
- Житомирська область – 188 випадків/ 510 щеплень;
- Закарпатська – 151 випадок/ 190 щеплень;
- Запорізька область – 577 випадків/ 520 щеплень;
- Івано-Франківська область – 63 випадки/ 435 щеплень;
- Київська область – 818 випадків/ 290 щеплень;
- Кіровоградська область – 84 випадки/ 210 щеплень;
- Луганська область – 252 випадки/ 260 щеплень;
- Львівська область – 838 випадків/ 1 510 щеплень;
- Миколаївська область – 355 випадків/ 350 щеплень;
- Одеська область – 795 випадків/ 430 щеплень;
- Полтавська область – 794 випадки/ 320 щеплень;
- Рівненська область – 422 випадки/ 440 щеплень;
- Сумська область – 179 випадків/ 250 щеплень;
- Тернопільська область – 365 випадків/ 360 щеплень;
- Харківська область – 904 випадки/ 200 щеплень;
- Херсонська область – 88 випадків/ 210 щеплень;
- Хмельницька область – 382 випадки/ 220 щеплень;
- Черкаська область – 673 випадки/ 0 щеплень;
- Чернівецька область – 235 випадків/ 260 щеплень;
- Чернігівська область – 89 випадків/ 100 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами щеплення.
Станом на 12 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 446 213 людей.
Протягом доби 12 квітня було зафіксовано 11 680 нових випадків Covid-19. 11 квітня було зафіксовано 7 856 нових випадків.
За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.