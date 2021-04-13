Завершили вакцинацію п’ятеро осіб. МОЗ оприлюднило статистику щеплень від Covid-19

388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії

Станом на 12 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 446 213 людей

10 135 людей щеплено проти Covid-19 за добу 12 квітня 2021 року в Україні, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

«388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб», – йдеться в повідомленні.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 503 випадки/ 1 500 щеплень;

Вінницька область – 342 випадки/ 70 щеплень;

Волинська область – 329 випадків/ 170 щеплень;

Дніпропетровська область – 706 випадків/ 850 щеплень;

Донецька область – 548 випадків/ 480 щеплень;

Житомирська область – 188 випадків/ 510 щеплень;

Закарпатська – 151 випадок/ 190 щеплень;

Запорізька область – 577 випадків/ 520 щеплень;

Івано-Франківська область – 63 випадки/ 435 щеплень;

Київська область – 818 випадків/ 290 щеплень;

Кіровоградська область – 84 випадки/ 210 щеплень;

Луганська область – 252 випадки/ 260 щеплень;

Львівська область – 838 випадків/ 1 510 щеплень;

Миколаївська область – 355 випадків/ 350 щеплень;

Одеська область – 795 випадків/ 430 щеплень;

Полтавська область – 794 випадки/ 320 щеплень;

Рівненська область – 422 випадки/ 440 щеплень;

Сумська область – 179 випадків/ 250 щеплень;

Тернопільська область – 365 випадків/ 360 щеплень;

Харківська область – 904 випадки/ 200 щеплень;

Херсонська область – 88 випадків/ 210 щеплень;

Хмельницька область – 382 випадки/ 220 щеплень;

Черкаська область – 673 випадки/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 235 випадків/ 260 щеплень;

Чернігівська область – 89 випадків/ 100 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами щеплення.

Станом на 12 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 446 213 людей.

Протягом доби 12 квітня було зафіксовано 11 680 нових випадків Covid-19. 11 квітня було зафіксовано 7 856 нових випадків.

За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.