Ангела Меркель скасувала запис на щеплення від коронавірусу

Щеплення Меркель повинні були робити в медичному центрі, організованому на території колишнього аеропорту Берлін-Темпельхоф

Канцлер Німеччини Ангела Меркель скасувала запис на щеплення від коронавірусу, раніше запланований на неділю, 11 квітня.

Про це повідомляє таблоїд Bild.

Причиною цього стало засідання керівництва «Християнсько-демократичного союзу», правлячої у ФРН партії, на якому мала бути присутньою канцлер.

За даними видання, щеплення Меркель повинні були робити в медичному центрі, організованому на території колишнього аеропорту Берлін-Темпельхоф. Використовувати планувалося вакцину британсько-шведської фірми AstraZeneca.

Раніше повідомлялося, що глава німецького уряду відмовилася вакцинуватися від коронавируса в особливому порядку без черги.

Станом на суботу 10 квітня, в Німеччині щеплення першою дозою отримали 12,7 млн осіб.

Другий укол отримали вже 4,9 млн, або 5.9% населення.

Дані декількох досліджень свідчать, що вже перша доза надає певний захист від вірусу.

Після того, як у Німеччині до процесу вакцинації залучили лікарів-практиків, щоденна кількість вакцинацій протягом останнього тижня суттєво збільшилася і в четвер досягла понад 700 тисяч щеплень на день.

Втім, очікується, що скоро темпи знову тимчасово скоротяться – через доступність меншої кількості доз у середині місяця.

Тим часом президент німецької асоціації екстреної допомоги Divi Гернот Маркс у п’ятницю попередив, що ситуація в лікарнях викликає стурбованість – через великий наплив коронахворих.

Берлінська клініка «Шаріте» повідомила про суттєве зростання хворих у реанімаціях в останні 2 тижні.

У суботу Інститут Роберта Коха повідомив про 24097 нових заражень та 246 смертей. Показник захворюваності за останні 7 днів становив 120,6 випадків на 100000 населення.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4694 особи, від ускладнень хвороби померли 235 людей, одужали – 5034 особи.