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    Завтра в Україну приїде 2,5 млн доз вакцини CoronaVac

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    Препарат доставлять двома частинами - Завтра в Україну приїде 2,5 млн доз вакцини CoronaVac
    Препарат доставлять двома частинами
    фото з відкритих джерел

    Вакцину привезуть в межах угоди між виробником та компанією «Лекхім»

    До України їде нова партія вакцини CoronaVac. Уже 12 грудня наша країна отримає 2,5 мільйона доз препарату. Про це інформує «Лекхім».

    Нова партія вакцини CoronaVac прибуде двома «траншами». Обидва будуть 12 грудня.

    «У неділю, 12 грудня, в Україну прибудуть дві поставки вакцини CoronaVac для профілактики Covid-19», – йдеться в заяві «Лекхім».

    Перша партія вакцин прибуде близько 12:00. Тоді Україна отримає два мільйони доз препарату CoronaVac.

    Наступною партією, близько 19:20 в Україну доставлять 447 тисяч доз вакцини. Усі поставки здійснюють в межах угоди між виробником та компанією «Лекхім», яка з 2022 року може виробляти CoronaVac у Харкові.

    Нагадаємо, харківське підприємство «Лекхім» у наступному році планує запустити виробництво вакцин в наповнених шприцах – в тому числі і вакцин проти Covid-19.

    Також Україна отримала €50 млн від ЄС на вакцинацію від Covid-19.

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    Теги: Україна вакцинація коронавірус
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    Завтра в Україну приїде 2,5 млн доз вакцини CoronaVac