У Харкові планують виробляти вакцину проти коронавірусу

Група компаній «ЛекХім» на своєму підприємстві в Харкові в 2022 році збирається запустити виробництво вакцини CoronaVac

Харківське підприємство «ЛекХім» у наступному році планує запустити виробництво вакцин в наповнених шприцах – в тому числі і вакцин проти Covid-19. Про це стало відомо сьогодні на зустрічі колективу «ЛекХіму» з керівником міста Ігорем Тереховим.

«Це дуже важливий проєкт. Ми не знаємо, яка буде ситуація через місяць чи через два з пандемією. І те, що харківське підприємство збирається випускати вакцину та вкласти у виробництво приблизно 25-30 мільйонів євро – це дуже добре», – заявив Ігор Терехов.

В Харкові буде вироблятися вакцина CoronaVac, створена китайською кампанією Sinovac Biotech.

В 2021 році група «ЛекХім» стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україну.

Група «ЛекХім» існує з 1992 року. Через рік після початку роботи «ЛекХім» першою в Україні організувала промисловий випуск препаратів у формі супозиторіїв, а в 2000 році розпочала виробляти препарати в таблетках.

Сьогодні група «ЛекХім» виробляє більше 200 найменувань лікарських препаратів, які продаються в аптеках Харкова, України та експортується в 35 країн світу. Щорічно група реєструє приблизно десять нових препаратів.

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