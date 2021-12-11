Нідерланди Covid-вакцинуватимуть дітей від п’яти років

Досі від коронавірусу щеплювали дітей із супутніми проблемами зі здоров'ям

Рада з охорони здоров'я Нідерландів рекомендувала дозволити дітям у віці 5-11 років робити щеплення від. Передбачається, що щеплення допоможуть запобігти ускладненням при захворюванні на коронавірус. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що досі від Covid-19 вакцинували дітей із супутніми проблемами зі здоров'ям. У заяві провідного консультативного органу Нідерландів йдеться, що вакцинація рекомендована, незважаючи на те, що у більшості дітей хвороба протікає в легкій формі.

«Є ризик серйозної запальної реакції в життєво важливих органах. Цілком імовірно, що вакцинація може запобігти цьому. Вакцинація також знижує непряму шкоду здоров'ю, яку діти відчувають в результаті пандемії, наприклад, через те, що вони не можуть ходити в школу, займатися спортом або спілкуватися з людьми», – йдеться в повідомленні.

Наразі приблизно 85% дорослих у Нідерландах повністю вакциновані.

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