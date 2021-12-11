  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Нідерланди Covid-вакцинуватимуть дітей від п’яти років

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У країні розпочнуть вакцинацію маленьких мешканців - Нідерланди Covid-вакцинуватимуть дітей від п’яти років
    У країні розпочнуть вакцинацію маленьких мешканців
    фото з відкритих джерел

    Досі від коронавірусу щеплювали дітей із супутніми проблемами зі здоров'ям

    Рада з охорони здоров'я Нідерландів рекомендувала дозволити дітям у віці 5-11 років робити щеплення від. Передбачається, що щеплення допоможуть запобігти ускладненням при захворюванні на коронавірус. Про це повідомляє Reuters.

    Повідомляється, що досі від Covid-19 вакцинували дітей із супутніми проблемами зі здоров'ям. У заяві провідного консультативного органу Нідерландів йдеться, що вакцинація рекомендована, незважаючи на те, що у більшості дітей хвороба протікає в легкій формі.

    «Є ризик серйозної запальної реакції в життєво важливих органах. Цілком імовірно, що вакцинація може запобігти цьому. Вакцинація також знижує непряму шкоду здоров'ю, яку діти відчувають в результаті пандемії, наприклад, через те, що вони не можуть ходити в школу, займатися спортом або спілкуватися з людьми», – йдеться в повідомленні.

    Наразі приблизно 85% дорослих у Нідерландах повністю вакциновані.

    Нагадаємо, стало відомо, у якій з європейських країн найнижчий рівень вакцинації. Це не Україна.

    Також медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

    Читайте також:
    Теги: діти Нідерланди щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нідерланди Covid-вакцинуватимуть дітей від п’яти років