МОЗ назвав кількість щеплених від Covid-19 українців

В Україні повністю вакцинувалися понад 39% дорослого населення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали вже 12,2 мільйона людей, або 39,4% дорослого населення. При цьому загалом зробили майже 26,3 мільйонів щеплень, з яких за останню добу - близько 158 тисяч, більшість – другою дозою. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

«Уже 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби», – повідомили у МОЗ.

Графіка МОЗ

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

За добу 9 грудня в Україні 157 728 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу вакцини – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей. Загалом проведено 26 284 188 щеплень.

Додамо, що минулої доби в Україні коронавірус було виявлено у 11 327 людей. Вчора 442 людини померли від хвороби, а за весь час пандемії зафіксовано 90 343 летальні випадки.

Напередодні МОЗ назвав області, які показують найгірші темпи Covid-вакцинації.

Додамо, що з 9 грудня розширився перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації: хто до нього потрапив.

Також прем’єр пояснив, хто зможе отримати тисячу за вакцинацію до Нового року. Щоб отримати «тисячу Зеленського» до Нового року, необхідно подати заявку до 29 грудня. Напередодні президент Зеленський підписав закон, який передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію.

Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток «Дія».

Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу».

Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

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