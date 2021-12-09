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    Нардепка від «Слуги народу» шокувала соцмережі новим антивакцинаторським дописом

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    &laquo;Слуга&raquo; відома своїми негативними висловами про пандемію та вакцинацію - Нардепка від «Слуги народу» шокувала соцмережі новим антивакцинаторським дописом
    «Слуга» відома своїми негативними висловами про пандемію та вакцинацію
    фото Єлизавета Богуцька/Facebook

    Богуцька вилила шквал критики на Білла Гейтса та Віктора Ляшка

    Народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька на своїй сторінці у Facebook розмістила допис на антивакцинаторську тематику.

    «Білл Гейтс незадоволений, що не так розподіляються мільярди вакцин. Сказав, що нарощуватиме їхнє виробництво. А що це означає? Все просто. Після «Омікрона» з’являться нові, більш заразні штами, які спокійно обійдуть три дози, але четверта їх обов'язково зупинить. Потім виявиться, що п'ята – найефективніша і т.д…

    Віктор Ляшко заявив, що Захід уже починає вакцинувати дітей віком від п’яти років. І, мовляв, незабаром це прийде до нас. І він, Віктор, це вітає», – написала Богуцька.

    На думку нардепки, «не треба зупинятись на дітях від п’яти років. Дітям до п'яти вакцина може знадобитися. Причому одразу в пологовому будинку».

    «Справжнім ноу-хау гейценят стане вакцинація сперматозоїдів. Ну, щоб одним махом убити в них не тільки уявний ковід, але й шкідливі звички, наприклад, куріння, пияцтво та вільнодумство…Читаю, що Білл Гейтс – філантроп. І одразу запитую себе: мільярди вакцин, які мають стати трильйонами доларів – це суть філантропії?», – обурилася нардепка.

    Журналістка Олена Яхно покепкувала із допису Богуцької.

    «Як думаєте, розповісти їй, що немовлята у пологовому отримують одразу дві вакцини?...Чи не варто травмувати нестабільну психіку суворою правдою?», – написала Яхно.

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    Нагадаємо, раніше «слуга» Богуцька поскаржилася, що журналісти роблять із її колег «моральних виродків».

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    Теги: Білл Гейтс вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Нардепка від «Слуги народу» шокувала соцмережі новим антивакцинаторським дописом