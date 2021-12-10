Україна отримала €50 млн від ЄС на вакцинацію від Covid-19

Кредит підтримає систему охорони здоров'я країни

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні €50 млн кредитних коштів. Ці гроші допоможуть Міністерству охорони здоров'я закупити вакцини, забезпечивши значну частину кількості, передбаченої Національним планом вакцинації України у 2022 році. Про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні.

«Кредит підтримає систему охорони здоров'я країни і підвищить спроможність України в боротьбі з пандемією Covid-19. Ця фінансова операція є частиною спільної ініціативи Team Europe з реагування на виклики пандемії Covid-19», – йдеться в повідомленні.

«Кредит, наданий ЄІБ, надзвичайно важливий для оперативного реагування України на пандемію і відновлення після неї. Підтримка закупівлі вакцин, на додаток до вже залученої від ЄС допомоги в боротьбі проти Covid-19, прискорить процес вакцинації в Україні», – заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Нагадаємо, темпи вакцинації в Україні почали «просідати».

Також стало відомо, у якій з європейських країн найнижчий рівень вакцинації. Це не Україна.

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