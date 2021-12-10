Тисяча за вакцинацію: уряд затвердив список кодів для бізнесу

Прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію зможе бізнес у сфері культури, перевезень і спорту

У документі наведено перелік MCC-кодів, які присвоюються банком, для бізнесу у програмі «єПідтримка»

Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Мова йде про бізнес у сфері культури, перевезень і спорту, зазначається у відповідній постанові уряду.

У документі наведено перелік MCC-кодів, які присвоюються банком, для бізнесу у програмі «єПідтримка», яку ініціював президент Володимир Зеленський:

Культура – 5942, 7832, 7922, 7929, 7991

Пасажирський внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом – 4112

Фізична культура і спорт – 4511, 7941, 7996

Як відомо, MCC-код (Merchant category code) – це чотиризначне число, яке використовують для класифікації бізнесу за видами товарів або послуг, які він надає.

Зазначимо, тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки.

Нагадаємо, з 9 грудня три банки почали випускати віртуальні карткидля проєкту «єПідтримка» – тобто для виплати тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

За першу добу українці відкрили 302 310 віртуальних карток. Із них 255 039 – у Monobank, 25 611 – в «А-Банку» та 21 660 – в «Альфа-Банку». Саном на 10 грудня до проєкту також доєднався «Укргазбанк».

До слова, МОЗ назвав кількість щеплених від Covid-19 українців. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали вже 12,2 мільйона людей, або 39,4% дорослого населення.

Також прем’єр пояснив, хто зможе отримати тисячу за вакцинацію до Нового року. Щоб отримати «тисячу Зеленського» до Нового року, необхідно подати заявку до 29 грудня. Цього тижня президент Зеленський підписав закон, який передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію.

Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток «Дія».

Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу».

Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

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