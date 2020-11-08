У Києві водій «героїчно припаркував» авто, це могло коштувати життя іншим (відео)

У мережі відзначили, що ситуація могла б бути гіршою, якби проїзд був потрібний пожежній машині

Медики витратили багато часу, аби дістатися на виклик

У Києві помітили «героя парковки», який припаркував своє авто і перегородив проїзд «швидкій». Про це повідомляє ресурс «Київ Оперативний» в Telegram-каналі.

Через порушення водія у двір багатоповерхівки не міг заїхати автомобіль швидкої медичної допомоги. Він довго намагався проїхати і у нього вийшло. Але медики витратили багато часу, що могло коштувати життя.

У мережі задалися питанням, як можна паркувати машину таким чином. Також відзначили, що ситуація могла б бути гіршою, якби проїзд був потрібний пожежній машині.

«Шановні водії, хоча б іноді замислюйтесь», – підкреслили в мережі.

Нагадаємо, у Києві зафіксували чергового «героя парковки».

Як повідомлялося, у Харкові на проспекті Науки в суботу, 7 листопада, автомобіль збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.

До слова, водій, який у Харкові на «острівці безпеки» збив пішоходів, мчав зі швидкістю до 120 км/год і виявилося, що він нещодавно вийшов із СІЗО під заставу в 105 тисяч гривень. Кермувальника затримували, бо він вчинив напад на дівчину.