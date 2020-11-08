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    У Києві водій «героїчно припаркував» авто, це могло коштувати життя іншим (відео)

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    У мережі відзначили, що ситуація могла б бути гіршою, якби проїзд був потрібний пожежній машині - У Києві водій «героїчно припаркував» авто, це могло коштувати життя іншим (відео)
    У мережі відзначили, що ситуація могла б бути гіршою, якби проїзд був потрібний пожежній машині

    Медики витратили багато часу, аби дістатися на виклик

    У Києві помітили «героя парковки», який припаркував своє авто і перегородив проїзд «швидкій». Про це повідомляє ресурс «Київ Оперативний» в Telegram-каналі.

    Через порушення водія у двір багатоповерхівки не міг заїхати автомобіль швидкої медичної допомоги. Він довго намагався проїхати і у нього вийшло. Але медики витратили багато часу, що могло коштувати життя.

    У мережі задалися питанням, як можна паркувати машину таким чином. Також відзначили, що ситуація могла б бути гіршою, якби проїзд був потрібний пожежній машині.

    «Шановні водії, хоча б іноді замислюйтесь», – підкреслили в мережі.

    Нагадаємо, у Києві зафіксували чергового «героя парковки».

    Як повідомлялося, у Харкові на проспекті Науки в суботу, 7 листопада, автомобіль збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.

    До слова, водій, який у Харкові на «острівці безпеки» збив пішоходів, мчав зі швидкістю до 120 км/год і виявилося, що він нещодавно вийшов із СІЗО під заставу в 105 тисяч гривень. Кермувальника затримували, бо він вчинив напад на дівчину.

    ДТП Київ водій автомобіль
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